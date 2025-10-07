La Gambeta llega a Mendoza y sorteamos entradas para su show

El espectáculo humorístico que nació en redes sociales llega al Arena Maipú el 12 de octubre con su gira Del streaming al teatro. Los mendocinos podrán participar por entradas dobles completando un formulario dentro de esta nota.

El fenómeno humorístico nacido en las redes sociales, La Gambeta, llega a Mendoza con su espectáculo en vivo “Del streaming al teatro”, y los fanáticos del fútbol y la comedia tendrán la oportunidad de disfrutarlo gratis: se sortearán entradas dobles entre los mendocinos que completen el formulario disponible dentro de esta nota.

Lo que empezó como un ciclo online durante la pandemia se transformó en uno de los espectáculos más convocantes del país. La Gambeta mezcla humor, actualidad y fútbol con un estilo que combina improvisación, personajes y complicidad con el público.

El show contará con la participación de figuras como Eber Ludueña (Luis Rubio), Yayo Guridi, Martín Vázquez y Pichu Straneo, quienes le dan vida a un grupo de personajes desopilantes que analizan el mundo del deporte desde el absurdo.

El show en Mendoza

La función será el domingo 12 de octubre a las 21 horas en el Arena Maipú, con una única presentación en la provincia.

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek y en la boletería del estadio, aunque los seguidores locales también podrán participar del sorteo de entradas dobles que organiza este medio.

Cómo participar:

Los interesados deben completar el formulario que figura al final de esta nota con sus datos personales.

Cargando…

Humor, fútbol y una hinchada de risas

La Gambeta se consolidó como uno de los proyectos humorísticos más originales de los últimos años. Su fusión entre el lenguaje futbolero y las situaciones cotidianas lo convirtió en un éxito en redes y en teatros de todo el país.

En el show se combinan sketches, entrevistas en vivo, improvisaciones y participaciones del público, con un ritmo ágil y un humor que apela tanto a fanáticos del fútbol como a quienes simplemente buscan pasar una noche divertida.

Datos del evento