“Y un día… fui parte de la historia”: la Fiesta Nacional de la Vendimia celebra 90 años y el 9 Televida homenajea a quienes fueron parte

La Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años y Canal 9 Televida homenajea a artistas y trabajadores que fueron parte de su historia con una serie especial de micro entrevistas.

La Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años de historia en 2026 y Mendoza se prepara para vivir una edición especial. En ese marco, Canal 9 Televida lanzó una serie de micro entrevistas para poner en valor a los artistas, técnicos y trabajadores que hicieron posible el espectáculo más emblemático de la provincia en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Cada año, Mendoza se transforma para celebrar la Vendimia, la máxima expresión cultural y vitivinícola de la provincia. Pero este 2026 no será una edición más: la Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años, consolidándose como uno de los eventos socioculturales más importantes de la Argentina y una marca identitaria reconocida a nivel internacional.

Detrás del despliegue artístico que deslumbra en el Teatro Griego Frank Romero Day, existe una trama humana inmensa: cientos de bailarines, actores, músicos, coreógrafos, directores, vestuaristas, técnicos, escenógrafos y especialistas que, a lo largo de décadas, dieron forma a cada puesta en escena.

Con el objetivo de rescatar esas historias muchas veces invisibles, Canal 9 Televida impulsó una serie de cápsulas audiovisuales: “Y un día… fui parte de la historia”, en las que distintos protagonistas compartieron su experiencia dentro del festejo vendimial.

Se trata de micro entrevistas que recorren emociones, recuerdos y anécdotas de quienes, desde diferentes roles y trayectorias, dejaron su huella en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El especial busca poner el foco no solo en las reinas, los directores o las figuras más visibles, sino también en los trabajadores que año tras año construyen el espectáculo que distingue a Mendoza en el mundo.

90 años de una celebración que marcó generaciones

A lo largo de nueve décadas, la Vendimia evolucionó en formato, tecnología y narrativa, pero mantuvo intacta su esencia: celebrar la cosecha, la identidad mendocina y el trabajo de la industria vitivinícola.

Desde las primeras ediciones hasta los imponentes espectáculos contemporáneos, miles de personas participaron en fiestas departamentales y en la gran noche nacional, ligando su nombre a una historia colectiva que hoy cumple 90 años.

Algunos de esos protagonistas forman parte de la vida cotidiana de la provincia. Otros trabajaron tras bambalinas, lejos del reconocimiento masivo. Sin embargo, todos comparten un mismo sentimiento: haber sido parte de un hecho cultural que trasciende generaciones.

Conocé a los hacedores de Vendimia en las cápsulas de canal 9 por los 90 años de historia

Las entrevistas de “Y un día… fui parte de la historia” pueden disfrutarse a través de la programación y las plataformas digitales de Canal 9 Televida, como parte de la cobertura especial por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.