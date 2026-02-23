“Y un día… fui parte de la historia”: la Fiesta Nacional de la Vendimia celebra 90 años y el 9 Televida homenajea a quienes fueron parte

Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años y Canal 9 Televida homenajea a artistas y trabajadores que fueron parte de su historia con una serie especial de micro entrevistas.

Redacción ElNueve.com

La Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años de historia en 2026 y Mendoza se prepara para vivir una edición especial. En ese marco, Canal 9 Televida lanzó una serie de micro entrevistas para poner en valor a los artistas, técnicos y trabajadores que hicieron posible el espectáculo más emblemático de la provincia en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Cada año, Mendoza se transforma para celebrar la Vendimia, la máxima expresión cultural y vitivinícola de la provincia. Pero este 2026 no será una edición más: la Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años, consolidándose como uno de los eventos socioculturales más importantes de la Argentina y una marca identitaria reconocida a nivel internacional.

Detrás del despliegue artístico que deslumbra en el Teatro Griego Frank Romero Day, existe una trama humana inmensa: cientos de bailarines, actores, músicos, coreógrafos, directores, vestuaristas, técnicos, escenógrafos y especialistas que, a lo largo de décadas, dieron forma a cada puesta en escena.

Con el objetivo de rescatar esas historias muchas veces invisibles, Canal 9 Televida impulsó una serie de cápsulas audiovisuales: “Y un día… fui parte de la historia”, en las que distintos protagonistas compartieron su experiencia dentro del festejo vendimial.

Se trata de micro entrevistas que recorren emociones, recuerdos y anécdotas de quienes, desde diferentes roles y trayectorias, dejaron su huella en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El especial busca poner el foco no solo en las reinas, los directores o las figuras más visibles, sino también en los trabajadores que año tras año construyen el espectáculo que distingue a Mendoza en el mundo.

90 años de una celebración que marcó generaciones

A lo largo de nueve décadas, la Vendimia evolucionó en formato, tecnología y narrativa, pero mantuvo intacta su esencia: celebrar la cosecha, la identidad mendocina y el trabajo de la industria vitivinícola.

Desde las primeras ediciones hasta los imponentes espectáculos contemporáneos, miles de personas participaron en fiestas departamentales y en la gran noche nacional, ligando su nombre a una historia colectiva que hoy cumple 90 años.

Algunos de esos protagonistas forman parte de la vida cotidiana de la provincia. Otros trabajaron tras bambalinas, lejos del reconocimiento masivo. Sin embargo, todos comparten un mismo sentimiento: haber sido parte de un hecho cultural que trasciende generaciones.

Conocé a los hacedores de Vendimia en las cápsulas de canal 9 por los 90 años de historia

Las entrevistas de “Y un día… fui parte de la historia” pueden disfrutarse a través de la programación y las plataformas digitales de Canal 9 Televida, como parte de la cobertura especial por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

  1. ALEJANDRO CONTE – Actor / Director de Vendimia
  2. CARLA NAVARRO – Bailarina / Coreógrafa
  3. Marcelo Mengarelli – Diseñador de vestuario / Utilero / Escenógrafo
  4. Tadeo &quot;Chipi&quot; Colomer – Actor
  5. Gabriela Garro (Pt) – Actriz
  6.  Lito Cortéz – Iluminador / Jefe Técnico
  7. Celina Bullaude – Acróbata Aérea
  8. Rodolfo &quot;Fito&quot; Suden (Pt) – Locutor
  9. Daniel Zanessi (Pt) – Técnico en Grabación de Sonido
  10. Federico Ortega – Actor (PT) -Director De Vendimia
  11. Jorge Fornes (PT)  -Escenógrafo
  12. Alicia Casares(PT) – actriz  // guionista  // directora de vendimia
  13. Daniel Alsina (PT) – sonidista
  14. Celia Astargo (PT) – locutora
  15. Andrea Cardoso (PT) – diseño de vestuario // actriz
  16. Patricia Cangemi (PT) -cantante
  17. Alejandra Gamboa (PT) –  Coordinadora de reinas
  18. Juan Pablo Moltisanti (PT) – Músico // Compositor //   Director  Musical
  19. Claudio Di Lello – Diseñador de Vestuario / Escenógrafo
  20.  Alejandra Trigueros Actriz
  21. Marcelo Lacerna Actor / Traspunte
  22. Silvia Del Castillo (Pt) Actriz
  23. Iván Martínez -Bailarín / Coreógrafo
  24. Luis Gattas -Arquitecto / Escenógrafo
  25. Vanina Gispert Bailarina / Coreógrafa
  26. Vilma Rúpolo (Pt) -Bailarina / Directora De Vendimia
  27. Aníbal Villa (Pt) Actor
  28. Lisandro Bertín (Pt) Músico / Compositor / Cantante
  29. Doris Andreoni (Pt) Locutora
  30. Golondrina Ruiz (Pt) Guionista / Director De Vendimia
  31. Emiliano Abraham (Pt) Sonidista / Diseño De Sonido
  32. Susana Fontemachi (Pt)Locutora
  33. Sergio Sánchez (Pt) Diseñador De Visuales
  34. Dani Colomer Bailarina
  35. Sandra Vigiani (Pt) Actriz
  36. Martín Villaruel (Pt) Bailarín / Coreógrafo
  37. Stella Torino Cantante
  38. Tilín Orozco (Pt) Músico / Compositor
  39. Pinty Saba Actriz
  40. Florencia Cosoli Bailarina
  41. Dario Anís Actor / Director Actoral
  42. Carlos Marcelo Sicilia (Pt) Locutor
  43. Sara Verón Bailarina
  44. Rodrigo Bascuñan Técnico En Sonido
  45. Hugo Moreno Coreógrafo / Puestista
  46. Pedro Marabini (Pt) Director De Vendimia
  47. Laura Fuertes (Pt) Guionista / Directora De Vendimia
  48. Gabi Bizón Arquitecta / Escenógrafa
  49. Eduardo Grzona (Pt) Iluminador / Diseñador De Luces
  50. Sergio Gómez (Pt) Creador De Efectos Especiales
  51. Tito Belot Escenógrafo / Constructor De Utilería
  52. Francisco Suárez Vie (Pt) Arquitecto / Escenógrafo
  53. Pablo Moreno (Pt) Sonidista / Jefe Técnico / Productor
  54. Rodolfo Carmona Escenógrafo
  55. Guillermo Sansoni (Pt) Iluminador / Diseñador De Luces
  56. Gonzalo Gorordo (Pt) Músico / Baterista
  57. Mirtha Rodríguez Jefa De Traspuntes
  58. Guillermo Troncoso (Pt) Actor / Director De Vendimia
  59. Sergio Martínez (Pt) Actor / Dramaturgo
  60. González Mayo Actor
  61. Pepe Parlanti (Pt) Actor
  62. Gustavo Esteban (Pt) Técnico Audiovisual
  63. Federico Castro Actor / Bailarín
