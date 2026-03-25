Vuelve Popstars a El 9 Televida: ¿cómo te podés inscribir para ser parte de la nueva banda?

El canal relanza el exitoso formato musical y convoca a jóvenes de todo el país a participar del casting que buscará a las nuevas estrellas del pop argentino.

Ya se anunció la apertura de la convocatoria para el regreso de Popstars en 2026, el recordado formato musical que en su primera edición dio origen a grupos como Bandana y Mambrú. En esta nueva etapa, el objetivo será crear una banda pop femenina integrada por jóvenes talentos de todo el país.

La inscripción ya se encuentra habilitada y está dirigida a mujeres de entre 18 y 25 años que residan en Argentina. Las interesadas deberán completar un formulario online disponible en el sitio oficial del canal y cumplir con uno de los requisitos centrales: subir un video a YouTube de un minuto cantando a capella, sin el uso de pistas, filtros ni efectos de voz, y en modo público.

El proceso de selección replicará el formato original del programa, con instancias de entrenamiento intensivo, casting y eliminación progresiva, hasta definir a las integrantes del nuevo grupo musical.

El estreno del ciclo está previsto para el segundo semestre de 2026, en una apuesta por descubrir nuevas figuras para la escena pop nacional y renovar el fenómeno que marcó a toda una generación.