Vuelve “Con Vos”: el ciclo de entrevistas estrena su cuarta temporada en Canal 9 Televida

El ciclo de entrevistas “Con Vos” vuelve a la pantalla de Canal 9 Televida con su cuarta temporada. El programa, conducido por Laura Carubín, se estrenará este sábado 14 de marzo a las 20:30 y promete nuevas historias, invitados destacados y conversaciones íntimas con protagonistas de la cultura mendocina.

Con el paso de los años, el ciclo se consolidó como un espacio dedicado a mostrar el lado más humano de músicos, actores y artistas, con entrevistas mano a mano que buscan profundizar en sus recorridos personales y profesionales.

Para abrir la nueva temporada, el programa recibirá al músico y productor cubano Yadam, quien será el primer invitado del ciclo. “Este sábado los esperamos para disfrutar de una charla con uno de los productores más reconocidos del mundo. Es una persona muy talentosa y también muy humilde”, anticipó Carubín al invitar al público al estreno.

Durante el año también pasarán por el programa distintos referentes de la escena artística, entre ellos Lautaro Zera, Gastón Ricaud y Mateo Iturbide, además de otros invitados que se irán conociendo a lo largo de la temporada.

El programa nació como una iniciativa independiente impulsada por un grupo de artistas mendocinos con la intención de generar un espacio de visibilidad para el talento local. “Cuando empezamos nunca imaginamos que íbamos a llegar a una cuarta temporada. Todo surgió como un sueño entre amigos, con la idea de ayudar a que los artistas mendocinos tengan más visibilidad”, recordó Carubín.

Con el paso del tiempo, la propuesta fue creciendo y hoy reúne tanto a figuras reconocidas como a artistas emergentes. En ese sentido, el productor Martín Daga explicó que el programa también cambió la manera de vincularse con los invitados. “Al principio costaba un poco que los artistas se sumaran. Hoy pasa al revés: muchos nos escriben porque quieren participar. Tenemos una lista enorme de gente que quiere estar”, contó.

A pesar del crecimiento del ciclo y de la llegada de invitados cada vez más conocidos, el equipo asegura que el espíritu del programa no cambió. “La idea nunca fue hacer entrevistas rápidas. Nos gusta que las charlas se den de manera natural, con tiempo para conocer realmente al artista”, señaló Daga.

Por su parte, Carubín remarcó que el foco del proyecto continuará puesto en la escena cultural mendocina. “Las figuras conocidas ayudan a que más gente llegue al programa, pero el objetivo siempre va a ser dar un empuje a los artistas que todavía no tienen tanta visibilidad”, afirmó.

“Con Vos” inicia una nueva temporada que promete más historias, música y encuentros con protagonistas del arte. El estreno será este sábado 14 de marzo a las 20:30 horas por la pantalla de Canal 9 Televida.