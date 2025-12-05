Video: así fue el “sorteo” del Mundial para Argentina de Noticiero 9: cómo podés ver el de FIFA por la tele o con el celular

Mendoza

Una simulación cargada de humor, mates y clima mundialista anticipó el posible camino de Argentina en el sorteo de la Copa del Mundo 2026, con Chicho Bazzali, Luciana Campigotto y Daniela Galván recreando paso a paso la ceremonia oficial.

Redacción ElNueve.com

En la previa del sorteo oficial del Mundial 2026, Chicho Bazzali, Luciana Campigotto y Daniela Galván realizaron una divertida simulación desde un estudio ambientado como si fuera la mismísima sede de la FIFA. Entre bolilleros artesanales, mates y chicanas futboleras, recrearon paso a paso cómo podrían quedar conformados los grupos de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La escena arrancó con Chicho presentando a sus asistentes, Campigotto y Galván, quienes bromeaban sobre sus “roles oficiales” dentro de esta parodia mundialista. A su lado, los bombos distribuidos por colores simulaban a los tres anfitriones y al resto de los seleccionados mejor ubicados en el ranking FIFA.

Los cabezas de serie

El bombo 1 se abrió al estilo FIFA:

  • México quedó asignado automáticamente al Grupo A,

  • Canadá al Grupo B,

  • Estados Unidos al Grupo D.

Luego siguieron los seleccionados de élite: Países Bajos al Grupo C, Alemania al E, Bélgica al F, Brasil al G, Portugal al H.
Y entonces sí: Argentina apareció como cabeza de serie del Grupo I, para alegría generalizada.

Los últimos grupos se completaron con España en el J, Inglaterra en el K y Francia en el L.

Con Scaloni mencionado humorísticamente como “el verdadero dueño de la copa”, la simulación avanzó al momento clave: los rivales de la Selección.

Los rivales de Argentina

Daniela Galván fue la encargada de sacar las bolillas de los bombos 2, 3 y 4, con suspenso, risas y algo de desorden. El resultado:

  • Marruecos (bombo 2)

  • Panamá (bombo 3)

  • Nueva Zelanda (bombo 4)

Un grupo que, según los conductores, sería “accesible pero para nada sencillo”, con Marruecos como rival más exigente. Las reacciones mezclaron alivio, broma y análisis amateur, todo con la complicidad de un estudio que imitaba a un sorteo oficial a puro mate y comentarios espontáneos.

Sorteo de la FIFA Mundial 2026: Cómo verlo por televisión o por el celular

El sorteo del Mundial 2026 se transmitirá por EL 9 Televida a las 13.30:

  • Televisión por Canal 9 Televida
  • Celular: por elnueve.com

MIRALO HACIENDO CLICK ACÁ

