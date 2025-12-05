Video: así fue el “sorteo” del Mundial para Argentina de Noticiero 9: cómo podés ver el de FIFA por la tele o con el celular

Una simulación cargada de humor, mates y clima mundialista anticipó el posible camino de Argentina en el sorteo de la Copa del Mundo 2026, con Chicho Bazzali, Luciana Campigotto y Daniela Galván recreando paso a paso la ceremonia oficial.
En la previa del sorteo oficial del Mundial 2026, Chicho Bazzali, Luciana Campigotto y Daniela Galván realizaron una divertida simulación desde un estudio ambientado como si fuera la mismísima sede de la FIFA. Entre bolilleros artesanales, mates y chicanas futboleras, recrearon paso a paso cómo podrían quedar conformados los grupos de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
La escena arrancó con Chicho presentando a sus asistentes, Campigotto y Galván, quienes bromeaban sobre sus “roles oficiales” dentro de esta parodia mundialista. A su lado, los bombos distribuidos por colores simulaban a los tres anfitriones y al resto de los seleccionados mejor ubicados en el ranking FIFA.
Los cabezas de serie
El bombo 1 se abrió al estilo FIFA:
-
México quedó asignado automáticamente al Grupo A,
-
Canadá al Grupo B,
-
Estados Unidos al Grupo D.
Luego siguieron los seleccionados de élite: Países Bajos al Grupo C, Alemania al E, Bélgica al F, Brasil al G, Portugal al H.
Y entonces sí: Argentina apareció como cabeza de serie del Grupo I, para alegría generalizada.
Los últimos grupos se completaron con España en el J, Inglaterra en el K y Francia en el L.
Con Scaloni mencionado humorísticamente como “el verdadero dueño de la copa”, la simulación avanzó al momento clave: los rivales de la Selección.
Los rivales de Argentina
Daniela Galván fue la encargada de sacar las bolillas de los bombos 2, 3 y 4, con suspenso, risas y algo de desorden. El resultado:
-
Marruecos (bombo 2)
-
Panamá (bombo 3)
-
Nueva Zelanda (bombo 4)
Un grupo que, según los conductores, sería “accesible pero para nada sencillo”, con Marruecos como rival más exigente. Las reacciones mezclaron alivio, broma y análisis amateur, todo con la complicidad de un estudio que imitaba a un sorteo oficial a puro mate y comentarios espontáneos.
Sorteo de la FIFA Mundial 2026: Cómo verlo por televisión o por el celular
El sorteo del Mundial 2026 se transmitirá por EL 9 Televida a las 13.30:
- Televisión por Canal 9 Televida
- Celular: por elnueve.com