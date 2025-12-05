Video: así fue el “sorteo” del Mundial para Argentina de Noticiero 9: cómo podés ver el de FIFA por la tele o con el celular

Una simulación cargada de humor, mates y clima mundialista anticipó el posible camino de Argentina en el sorteo de la Copa del Mundo 2026, con Chicho Bazzali, Luciana Campigotto y Daniela Galván recreando paso a paso la ceremonia oficial.

En la previa del sorteo oficial del Mundial 2026, Chicho Bazzali, Luciana Campigotto y Daniela Galván realizaron una divertida simulación desde un estudio ambientado como si fuera la mismísima sede de la FIFA. Entre bolilleros artesanales, mates y chicanas futboleras, recrearon paso a paso cómo podrían quedar conformados los grupos de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La escena arrancó con Chicho presentando a sus asistentes, Campigotto y Galván, quienes bromeaban sobre sus “roles oficiales” dentro de esta parodia mundialista. A su lado, los bombos distribuidos por colores simulaban a los tres anfitriones y al resto de los seleccionados mejor ubicados en el ranking FIFA.

Los cabezas de serie

El bombo 1 se abrió al estilo FIFA:

México quedó asignado automáticamente al Grupo A,

Canadá al Grupo B,

Estados Unidos al Grupo D.

Luego siguieron los seleccionados de élite: Países Bajos al Grupo C, Alemania al E, Bélgica al F, Brasil al G, Portugal al H.

Y entonces sí: Argentina apareció como cabeza de serie del Grupo I, para alegría generalizada.

Los últimos grupos se completaron con España en el J, Inglaterra en el K y Francia en el L.

Con Scaloni mencionado humorísticamente como “el verdadero dueño de la copa”, la simulación avanzó al momento clave: los rivales de la Selección.

Los rivales de Argentina

Daniela Galván fue la encargada de sacar las bolillas de los bombos 2, 3 y 4, con suspenso, risas y algo de desorden. El resultado:

Marruecos (bombo 2)

Panamá (bombo 3)

Nueva Zelanda (bombo 4)

Un grupo que, según los conductores, sería “accesible pero para nada sencillo”, con Marruecos como rival más exigente. Las reacciones mezclaron alivio, broma y análisis amateur, todo con la complicidad de un estudio que imitaba a un sorteo oficial a puro mate y comentarios espontáneos.

Sorteo de la FIFA Mundial 2026: Cómo verlo por televisión o por el celular

El sorteo del Mundial 2026 se transmitirá por EL 9 Televida a las 13.30: