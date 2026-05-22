Un viaje al origen de la patria: el spot de Canal 9 Televida que recrea el 25 de Mayo con IA

El canal mendocino presentó una pieza audiovisual realizada con Inteligencia Artificial para conmemorar el 25 de Mayo, con un mensaje emotivo sobre la patria, la libertad y el legado de los próceres argentinos.

En la previa de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, Canal 9 Televida lanzó un spot institucional cargado de simbolismo, patriotismo y referencias históricas para conmemorar el 25 de Mayo. La pieza audiovisual fue recreada con Inteligencia Artificial y busca resignificar el legado de los próceres argentinos a través de una mirada emotiva sobre la identidad nacional.

El mensaje central del spot gira en torno a una idea potente: “las huellas de nuestros próceres marcan nuestro norte… que no es otra cosa que nuestro sur”, una frase que propone una reflexión sobre las raíces, la historia y el sentido de pertenencia.

Desde el canal destacaron además el aval histórico del profesor Rodrigo Quiroga, quien colaboró para aportar rigurosidad al contenido de la producción.

El relato del spot apela a la memoria colectiva y al espíritu fundacional de la patria. “Dicen que la patria nació bajo la lluvia, cuando la esperanza iluminó la tormenta y una plaza se llenó de futuro antes que de gente”, comienza la narración, evocando los acontecimientos de mayo de 1810.

A lo largo de la pieza, el mensaje pone el foco en la vigencia de los ideales de libertad y construcción colectiva: “La libertad no se guarda en los libros, se escribe en cada paso, se multiplica en cada bandera y se construye día a día en la voz de su gente”.

El audiovisual también busca reforzar el sentido de comunidad y pertenencia, al remarcar que cada 25 de Mayo “es mucho más que un aniversario”, sino “un amanecer que se repite, un fuego que se transmite, un canto que atraviesa siglos”.

Con un fuerte tono emotivo, el cierre del spot reivindica el compromiso con el país y el legado de quienes participaron de la construcción nacional: “Defenderla es honrar a quienes la hicieron posible y cuidarla es asegurar que siga siendo nuestra. ¡Viva la patria!”.