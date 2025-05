Tiene 91 años, vive en Mendoza y va a correr otra vez la Maratón de Canal 9: la historia de Juancito Álvarez

Con casi 92 años y una energía envidiable, Juan Álvarez se prepara para participar una vez más en la tradicional Maratón Otoño por la Vida. El veterano corredor entrena todos los días y se convirtió en un verdadero símbolo.

Desde Villa Marini, en el departamento de Godoy Cruz, Juan Álvarez, o simplemente “Juancito”, como lo conocen todos, sigue inspirando con su historia. A días de cumplir 92 años, este mendocino volverá a calzarse las zapatillas para participar de la maratón Otoño por la Vida que cada año celebra Canal 9 Televida, evento del que ya ha sido parte en otras ediciones.

Acompañado por un grupo de adultos mayores, vecinos y compañeros de entrenamiento, Juancito demuestra día a día que la edad no es una barrera. Se lo puede ver entrenando con rutinas de elongación, trotes y ejercicios de movilidad cada mañana, incluso antes del desayuno.

El deportista comenzó a correr a los 47 años, cuando empezó a correr por primera vez. “Nunca me gustó el deporte, pero un día que nevó tanto, me levanté y salí, sentí que tenía que salir a moverme. Desde entonces no paré más”, cuenta el veterano corredor, rodeado de trofeos que atestiguan décadas de esfuerzo y superación.

En plena entrevista, Juancito mostró su rutina de calentamiento: movimientos ágiles, coordinación y una energía contagiosa que arrancó aplausos entre los presentes. Su secreto, según él, no está en dietas estrictas, sino en la constancia y en el disfrute: “Como de todo, pastas, una copita de vino a veces, y mucha actividad física todos los días”.

Además de entrenar a diario, Juancito realiza caminatas de hasta 10 kilómetros, alternando entre distintos puntos de Godoy Cruz, y asegura que se mantiene activo gracias al apoyo de su familia y sus ganas de vivir plenamente.

El próximo domingo 11 de mayo, volverá a decir presente en una de las carreras más tradicionales de Mendoza, como ejemplo viviente de que la actividad física no tiene edad y que siempre es tiempo de empezar. “Le agradezco al canal por darme esta oportunidad de seguir mostrando que se puede”, dijo emocionado.