Canal 9 Televida lanzó un emotivo spot para el Mundial 2026 con hinchas emblemáticos del fútbol mendocino: “siempre juntos”

El canal presentó un spot especial para el Mundial 2026 con hinchas y personajes emblemáticos de los clubes mendocinos, en una propuesta que mezcla historias, emociones y colores para mostrar que el fútbol, más allá de las rivalidades, es una pasión que une.

A poco del inicio del Mundial 2026, Canal 9 Televida presentó un spot especial que busca representar una de las pasiones más profundas de los argentinos: el fútbol. Pero esta vez, con un fuerte sello mendocino y un mensaje claro: más allá de los colores, el amor por la celeste y blanca nos une.

La propuesta audiovisual reúne a personajes reconocidos de distintas tribunas de Mendoza, en una apuesta cargada de simbolismo que mezcla historias, pertenencia y emociones. En tiempos donde las rivalidades suelen marcar diferencias, el spot pone el foco en aquello que atraviesa a todos por igual: la pasión por la Scaloneta.

Entre los protagonistas aparece Tatu, recordado como uno de los referentes de la barra del Tomba durante la década del 90, una figura emblemática para los hinchas de Godoy Cruz que representa años de aliento incondicional y pertenencia popular.

También forma parte de la producción una pareja que quedó grabada en la memoria de los simpatizantes de Gimnasia y Esgrima de Mendoza: los jóvenes que protagonizaron una propuesta de matrimonio en plena platea del estadio, una escena que emocionó a los presentes y se viralizó por mostrar cómo el amor también encuentra lugar en la cancha.

Otro de los rostros elegidos es Miky, el histórico personaje del tablón de la hinchada de Independiente Rivadavia, una presencia conocida para quienes siguen a la Lepra y que se convirtió en parte del folclore futbolero mendocino.

El spot también incorpora una historia de patria y compromiso. Se trata de Ricardo Gómez, veterano de Malvinas, quien trabajó para la Cruz Roja. Su presencia suma una dimensión humana y de resiliencia a una producción que busca conectar con distintas experiencias de vida atravesadas por el amor a la Selección.

A este mosaico de historias se suma Gladis, integrante de la comisión de Huracán Las Heras, una figura ligada al trabajo cotidiano y al esfuerzo silencioso que sostiene la vida institucional de los clubes. Su presencia representa a quienes viven el fútbol desde el compromiso y la dedicación diaria, más allá de lo que ocurre dentro de la cancha.

No falta tampoco uno de los personajes virales más queridos de Mendoza: el famoso Pachi, quien ganó notoriedad en redes sociales tras mostrarse haciendo “payanitas” con naranjas, un gesto simple que terminó conquistando a miles de usuarios por su espontaneidad y carisma.

La apuesta de Canal 9 Televida no parece casual. El spot busca reflejar el valor simbólico de mezclar sentimientos, historias y camisetas distintas en un mismo relato. Porque, aunque cada hincha defienda sus colores, hay algo que atraviesa todas las tribunas: la emoción compartida de vivir un Mundial con la Selección Argentina.

Con rostros conocidos, familias apasionadas y relatos cargados de identidad local, la pieza audiovisual transmite una idea potente: el fútbol, más allá de las rivalidades, sigue siendo una pasión capaz de unir a todos.