Se viene El Gran Día y vas a poder participar por premios, sorpresas y diversión en familia

Este domingo 17 de agosto, desde las 16:00, llega una nueva edición de El Gran Día, un evento pensado para que chicos y grandes disfruten en familia con música, juegos, sorteos y espectáculos en vivo a través del 9 Televida.

Cómo cada año, el 9 Televida se prepara para celebrar el Día del Niño a lo grande. Esta edición incluirá móviles en vivo desde distintos puntos de la ciudad, una transmisión especial desde los estudios del canal y la participación de la academia de comedia musical Yo Soy, que llevará a la Nave Cultural las canciones y personajes de La casa de al lado, El cielo de Nany y El roble mágico.

Entre las presentaciones destacadas, habrá un lanzamiento muy esperado: el nuevo material de Piñón Fijo, que se suma a la fiesta junto con un show de magia del reconocido Mago Matus, en vivo desde Córdoba.

Premios y sorteos para los más chicos

Además de los espectáculos, los más pequeños podrán participar en sorteos con importantes premios:

Bicicletas de Maxi Bici

Órdenes de compra en Vaypol

Kit de festejo en Blow Max

Juguetes y juegos de mesa de Sifer

Entradas para el cine

Y muchas sorpresas más

Las mecánicas para participar se darán a conocer durante toda la programación, en las redes sociales del canal y a través de elnueve.com.

Con propuestas para todas las edades, El Gran Día 2025 promete convertirse en una de las celebraciones más esperadas para homenajear a la niñez en Mendoza.