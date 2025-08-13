Se viene El Gran Día y vas a poder participar por premios, sorpresas y diversión en familia

Este domingo 17 de agosto Mendoza vivirá una nueva edición de El Gran Día, con espectáculos en vivo, sorpresas y sorteos para que toda la familia disfrute una tarde inolvidable junto con el 9 Televida.
Cómo cada año, el 9 Televida se prepara para celebrar el Día del Niño a lo grande. Esta edición incluirá móviles en vivo desde distintos puntos de la ciudad, una transmisión especial desde los estudios del canal y la participación de la academia de comedia musical Yo Soy, que llevará a la Nave Cultural las canciones y personajes de La casa de al lado, El cielo de Nany y El roble mágico.
Entre las presentaciones destacadas, habrá un lanzamiento muy esperado: el nuevo material de Piñón Fijo, que se suma a la fiesta junto con un show de magia del reconocido Mago Matus, en vivo desde Córdoba.
Premios y sorteos para los más chicos
Además de los espectáculos, los más pequeños podrán participar en sorteos con importantes premios:
-
Bicicletas de Maxi Bici
-
Órdenes de compra en Vaypol
-
Kit de festejo en Blow Max
-
Juguetes y juegos de mesa de Sifer
-
Entradas para el cine
-
Y muchas sorpresas más
Las mecánicas para participar se darán a conocer durante toda la programación, en las redes sociales del canal y a través de elnueve.com.
Con propuestas para todas las edades, El Gran Día 2025 promete convertirse en una de las celebraciones más esperadas para homenajear a la niñez en Mendoza.