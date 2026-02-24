La furiosa reacción de Zoe Bogach tras la entrada de su ex Manuel Ibero a la casa de Gran Hermano

La exjugadora, marcada por una separación conflictiva y un historial mediático intenso, volvió a quedar en el centro de la escena al expresar en vivo su incomodidad frente al ingreso de su expareja, reavivando una historia que parecía cerrada.

La llegada de Manuel Ibero a Gran Hermano 2026 desató una de las primeras polémicas fuertes de la temporada. Su ingreso generó una inmediata y explosiva respuesta de Zoe Bogach, su expareja y una de las figuras más recordadas de ediciones anteriores. La influencer no tardó en manifestar su enojo públicamente, y su reacción se volvió viral en cuestión de minutos.

La tensión entre ambos no es nueva. Su relación terminó en septiembre de 2025 en medio de acusaciones cruzadas y un clima mediático cargado, lo que explica por qué la aparición de Manuel en la casa más famosa del país reavivó viejas heridas. Según Zoe, la posibilidad de que él ingresara ya la tenía molesta desde hacía semanas, pero verlo finalmente cruzar la puerta del estudio fue el detonante de su indignación.

El momento que encendió las redes ocurrió durante una transmisión en vivo que Zoe realizaba junto a Lucía Maidana y Olivia Wald. Al ver a Manuel entre los nuevos participantes, no pudo contener su reacción: “Entró autobronceado… ¡qué cringe!”, lanzó, visiblemente incómoda. Su comentario se replicó de inmediato en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el clip y debatieron sobre el inesperado reencuentro televisivo.

Lejos de quedarse en una primera impresión, Zoe redobló la apuesta con un comentario aún más filoso: “Ponete una remera, no podés ser tan banana… estoy en shock”. La frase, que rápidamente se viralizó, dejó en claro que la influencer no estaba dispuesta a suavizar su postura frente a la exposición de su exnovio. La reacción fue tan fuerte que incluso cuentas oficiales del programa replicaron el momento, alimentando aún más la conversación en redes.

Horas más tarde, Zoe también dejó un mensaje en Instagram que reforzó su postura. En una publicación del programa, escribió: “Por fin soy Zoe”, una frase que muchos interpretaron como un gesto de liberación tras una relación que terminó envuelta en conflictos. Su comentario fue leído como una crítica directa a Manuel y a su decisión de entrar al reality, algo que ella ya había cuestionado públicamente en semanas anteriores.

Mientras tanto, Manuel Ibero se presentó en el programa con un discurso centrado en la seguridad personal y la intención de romper estereotipos. “Soy un chico súper seguro de mí mismo”, afirmó, y explicó que su objetivo dentro del juego es desafiar prejuicios sobre lo físico y lo intelectual. También reconoció que tiene un carácter fuerte y que eso podría generar conflictos, algo que muchos espectadores ya interpretan como un anticipo de lo que podría venir dentro de la casa.