¿Quién reemplazará a Maxi López? El ingreso que promete sacudir la cocina más famosa de la tele

Una figura inesperada se suma al reality culinario más visto del país, tras una salida que sorprendió a todos. Con carisma, experiencia frente a cámara y una conexión especial con el público, su llegada promete renovar el clima en las hornallas y alterar el ritmo de la competencia.

La nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina ya comenzó a tomar forma, pero no sin sorpresas. En las últimas semanas, se confirmó la baja de Maxi López, quien había sido convocado como uno de los participantes del reality culinario. Según trascendió, el exfutbolista decidió dar un paso al costado por motivos personales, lo que obligó a la producción a buscar un reemplazo a contrarreloj.

La salida de López generó revuelo entre los seguidores del programa, que esperaban ver su desempeño en las hornallas. Desde la producción señalaron que su decisión fue tomada con respeto y que se priorizó su bienestar. “Fue una charla sincera, entendimos que no era el momento”, deslizó una fuente cercana al equipo. Con el cupo vacante, comenzó la danza de nombres y especulaciones sobre quién ocuparía su lugar.

Finalmente, se confirmó el ingreso de una figura muy conocida por el público argentino, con amplia trayectoria en televisión y un vínculo afectivo con la cocina hogareña. Su incorporación promete renovar el clima del certamen y sumar espontaneidad, carisma y humor a la competencia. Aunque no es chef profesional, tiene experiencia entre ollas y sartenes, y asegura que se siente cómodo en entornos descontracturados.

Se trata de Marley, quien sorprendió al aceptar el desafío de ponerse el delantal y competir en el reality más visto del país. “Siempre cociné para mis hijos, ahora me toca hacerlo en televisión”, declaró el conductor, entusiasmado por mostrar una faceta distinta. Su participación marca un giro en su carrera, más asociada a la conducción de entretenimiento que a los formatos competitivos.

👨‍🍳 MARLEY CONFIRMÓ QUE VA A REEMPLAZAR A MAXI LÓPEZ EN MASTERCHEF Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/z4uWey92nX — América TV (@AmericaTV) October 16, 2025

Con este ingreso, MasterChef Celebrity suma un condimento inesperado a su receta televisiva. La cocina se convierte en escenario de risas, tensión y emoción, y el nuevo participante promete dar que hablar. La competencia ya está en marcha, y las hornallas comienzan a calentarse con sabor a sorpresa.