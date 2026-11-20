La cuenta oficial de Canal 9 Televida se encuentra temporalmente suspendida desde el 1 de octubre. Meta inició un proceso de revisión vinculado a derechos de propiedad intelectual, pero hasta el momento no informó de manera precisa cuáles fueron los contenidos que habrían generado la medida. Mientras continúan las gestiones, el Canal prepara una nueva etapa.

¿Te preguntás por qué no está activa la cuenta de Canal 9 Televida en Instagram? Todo comenzó el 1 de octubre, cuando la cuenta oficial de Instagram de Canal 9 Televida ingresó en un proceso de revisión por parte de Meta.

A partir de ese momento, el perfil quedó suspendido y el Canal comenzó a realizar las gestiones correspondientes para conocer los motivos de la medida y recuperar el acceso a la cuenta.

De acuerdo con la información recibida por Meta, la revisión está vinculada con cuestiones relacionadas con derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, hasta el momento, Meta no informó de manera precisa cuáles fueron las publicaciones, videos o contenidos específicos que habrían generado la infracción.

Esta falta de información dificulta la posibilidad de realizar una revisión puntual del contenido publicado y establecer con precisión cuál fue el material que originó la medida.

¿Qué hizo Canal 9 frente a esta situación?

Desde el momento en que la cuenta ingresó en revisión, se realizaron las gestiones correspondientes ante Meta para intentar recuperar el perfil y conocer en detalle los motivos de la suspensión pero esa información nunca se detalló.

Con la posibilidad de que que la cuenta original no vuelva a estar activa, el canal tiene prevista una alternativa para mantener el contacto con la audiencia.

A los seguidores que acompañan día a día, Canal 9 Televida está preparando un nuevo espacio para seguir juntos en Instagram