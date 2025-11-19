En noviembre llega al ecosistema de El Nueve, Historias con Marca, el programa que te mostrará la esencia de los líderes empresariales mendocinos. El primer episodio, de este ciclo multiplataforma, lo vas a poder disfrutar en exclusiva a través de ELNUEVE.COM

Son marcas que reconocés de inmediato y que sabemos que también son conocidas en el país y el Mundo, esa trascendencia es lo que hace que nos preguntemos ¿qué historia hay detrás de las marcas de Mendoza? esa es la pregunta que también Historias con Marca busca responder, el nuevo ciclo audiovisual multiplataforma que se estrena en noviembre en El Nueve Televida y que promete mostrar la esencia de los principales líderes empresariales de la región. Con la conducción de la economista Elena Alonso, la serie invita a descubrir trayectorias personales y profesionales que van más allá de los números y los balances.

A lo largo de diez episodios, los protagonistas comparten sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana. El primer episodio estará disponible el martes 25 de noviembre en ELNUEVE.COM.

Cada entrega recorre los orígenes de la marca, los obstáculos superados y el legado que se transmite de generación en generación. Las anécdotas en primera persona aportan enseñanzas para otros emprendedores y el cierre deja siempre un mensaje inspirador: seguir adelante, no bajar los brazos.

Un contenido multiplataforma

El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.

Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia.