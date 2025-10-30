Premios Ídolo Argentina 2025: este viernes celebran los influencers y lo podés ver por la pantalla de El 9 Televida

Este es el único galardón nacional dedicado íntegramente a los creadores de contenido e influencers. Será este viernes a partir de las 23 y lo podrás ver por nuestra pantalla

Este viernes 31 de octubre, el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro se vestirá de gala para recibir a los referentes más destacados del universo digital en una nueva edición de los Premios ÍDOLO Argentina, el único galardón nacional dedicado íntegramente a los creadores de contenido e influencers.

La ceremonia, la presenta el El Nueve Streams y será transmitida en vivo por El 9 Televida y promete reunir a las figuras más populares de las redes sociales, en una noche donde la creatividad, la innovación y la conexión con las audiencias serán las grandes protagonistas.

Un reconocimiento que nació en Europa y conquista Argentina

Los Premios ÍDOLO nacieron en Madrid en 2021, impulsados por la influencer Dulceida, una de las grandes referentes del mundo digital europeo. Desde entonces, el evento se consolidó como una cita de prestigio para el universo online, combinando glamour, reconocimiento y comunidad.

En Argentina, la historia comenzó en agosto de 2024, cuando la primera edición local reunió a más de 400 creadores de contenido, músicos, celebrities y referentes del entretenimiento. Este año, la segunda edición duplica su apuesta con 25 categorías, que van desde Moda, Podcast y Humor hasta Ídolo Futbolero, Canción más viral y Emprendimiento.

Los nominados: talento digital

La lista de nominados a los Premios ÍDOLO Argentina 2025 refleja la diversidad de estilos, lenguajes y plataformas que componen el ecosistema digital actual. Entre las figuras más destacadas se encuentran Sofía “La Reini” Gonet, nominada en Beauty; Tefi Russo, referente gastronómica; Juli Puente, en Sports; Momi Giardina, en Humor y entretenimiento; y Zaira Nara, en Lifestyle.

También sobresalen nombres como Luquita Rodríguez, en la categoría Streamer del año; Mernuel (Mernosketti), con múltiples nominaciones; Mai Pistiner, nuevamente candidata en Actualidad; y El Pollo Álvarez, que compite en dos categorías, incluyendo Ídolo futbolero.

El universo musical también tendrá su espacio con nominaciones para Yami Safdie, Ángela Torres, La T y la M y Emanero, mientras que en Canción más viral figuran temas como “Si un día estás sola”, “En otra vida” y “Favorita”.

La consagración de una nueva generación

Para los creadores, ser parte de los Premios ÍDOLO significa el mayor símbolo de consagración y pertenencia en la industria digital argentina. Y para el público, representa la oportunidad de ver en tiempo real cómo se consagra una nueva generación de ídolos que redefinen la cultura y la comunicación en las redes.

La cita del viernes promete una noche de emociones, reconocimiento y glamour, donde los nuevos protagonistas del entretenimiento digital argentino serán los grandes dueños de la escena.