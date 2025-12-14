¿Por qué hoy no se emite MasterChef Celebrity Argentina 2025?

El reality de cocina no sale al aire este domingo 14 de diciembre. Telefe modificó su programación por un evento especial y en Canal 9 Televida habrá Cine Premium.

El programa MasterChef Celebrity Argentina 2025, que estaba previsto para emitirse este domingo 14 de diciembre, no saldrá al aire.

Aunque desde hace varios meses la segunda gala de desafíos se realiza habitualmente ese día, Telefe decidió cancelar el capítulo y realizar un cambio puntual en su programación.

El motivo de la suspensión

La decisión está directamente relacionada con la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming, que celebran este domingo su primera edición. La ceremonia reconoce a los protagonistas de la nueva era de la comunicación digital y se transmite en vivo desde las 19.30 horas, con la conducción de Paula Chaves y Damián Betular.

El evento puede verse tanto por Stream Telefe como por OLGA en YouTube, lo que llevó al canal a reorganizar su grilla habitual y dejar fuera de programación al certamen gastronómico.

¿Qué se puede ver hoy en Canal 9 Televida?

Ante la ausencia de MasterChef Celebrity, Canal 9 Televida trae una propuesta especial: Cine Premium, ofreciendo una alternativa cinematográfica para el prime time.

¿Quiénes debían competir en la gala de este domingo en MasterChef?

En el episodio suspendido iba a continuar la “semana especial” dedicada a los Juegos Olímpicos, con la segunda parte de los participantes aún en competencia cocinando para conservar el delantal blanco y evitar el gris, que los expone a la gala de última chance.

Los famosos que debían enfrentarse en esta instancia eran Ian Lucas, Evangelina Anderson, el “Chino” Leunis, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, “Cachete” Sierra, Julia Calvo y Sofi “La Reini” Gonet.

¿Qué pasó en la última emisión?

En la gala del jueves, los participantes se enfrentaron en cuatro duelos directos, donde el mejor plato aseguraba un lugar en el balcón a costa de su contrincante. La consigna fue comida de cancha, con la formación de parejas y la elección de los platos a cargo de Marixa Balli, quien tenía en su poder una medalla especial.

En esos cruces, el “Turco” Hunsaín se impuso ante Andy Chango con un sánguche de bondiola mejor logrado; Sofi Martínez venció a Miguel Ángel Rodríguez con una hamburguesa; Momi Giardina superó a “Cachaca” con su milanesa, y La Joaqui dejó fuera de competencia a Maxi López gracias a su choripán.