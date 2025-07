¿Pedro tiene una chance con Majo?: el romántico cruce en vivo de los periodistas de Canal 9

La novela favorita de las mañanas mendocinas tiene un nuevo capítulo. Pedro Fernández intentó conquistar el corazón de la conductora y del equipo de Cada Día con poemas, piropos y hasta un baile.

El romance está en el aire, en el aire de Canal 9 luego de que en el cruce entre Viva La Mañana y cada Día, el periodista Pedro Fernández y la conductora Majo Pérez Comalini sumarán un nuevo capítulo a la novela mendocina. En esta oportunidad, Pedro puso todas las cartas sobre la mesa y confesó: “todo sea por amor”.

Todo comenzó en el cruce de Viva La Mañana a Cada Día y lo que empezó como una charla informal entre los conductores, se mezclaron comentarios sobre relaciones pasadas, confesiones personales y una inesperada declaración de afecto que dejó a más de uno sin palabras. Una supuesta conexión entre Pedro Fernández y Majo Pérez Comalini, que algunos ya se animan a catalogar como “el romance del año” o “la telenovela de los mendocinos”.

“No me da ni bola”, es como la Majo, apuntó el periodista y de repente intentaron despejar los rumores “¿tiene alguna chance Pedrito?”. La conductora no tardó en destacar algunas de las cualidades “es buen compañero, es dulce, es churro. La gente me escribe y me dice: Majo has salido con cada bandido, que este puede no serlo”, apuntó Majo y le dijo que ella no quería sufrir más.

En plena transmisión, se sumaron detalles de compatibilidad astrológica “Leo y Acuario son compatibles” y hasta Pedro le dio todos los detalles de su nacimiento, “si querés busca la carta astral”.

“Tuvimos que frenar Pedro luego de lo que pasó con Yanina Latorre”, lanzó Chicho Bazzali contando que Pedro quería salir a defender a Majo luego del cruce por la entrevista a Maru Botana. Lejos de negar el coqueteo, la periodista respondió con humor: “Nunca me tocaron hombres protectores, me encanta” y agregó que no venía nada mal la chance de empezar un romance.

Luego de algunas chicanas entre el equipo, el periodista fue por más y le dedicó un improvisado zapateo folklórico en homenaje al 9 de Julio, que se robó todos los aplausos. “Ya que hoy es día patrio, te dedico un zarandeo”, bromeó el conductor, al ritmo de una danza improvisada.

Una cosa quedó clara, el humor y la complicidad están a flor de piel.

El clip del momento ya circula en redes sociales y muchos mendocinos se preguntan cómo seguirá esta historia, ¿Pedro logrará conquistar el corazón de Majo? Mientras tanto, en el programa aseguran que esto recién empieza: “Paso a paso, voy a ir demostrando todo mi amor”, cerró el conductor entre risas, dejando todas las cartas sobre la mesa y con aplausos por parte del equipo.