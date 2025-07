“No soy ninguna pelotuda”: con elegancia y altura Majo Pérez Comalini puso en su lugar a Yanina Latorre

La reconocida periodista mendocina tuvo que salir a explicar lo que parece obvio: el entrevistado o entrevistada merecen respeto.

Lo que para Majo Pérez Comalini es respeto, para Yanina Latorre es pelotudez. Y bueno…¿tenés el dicho ese de que lo que Juan dice de Pedro, dice más de Pedro que de Juan? He aquí el ejemplo perfecto.

Resulta que Majo entrevistó a Maru Botana en el segmento Al Paso, que emite Canal 9 Televida. Le preguntó a la cocinera a quién tiene “cancelada” y ella dijo que hay una panelista a la que le perdió el respeto por mentirosa y dio a entender que se trataba de Yanina Latorre, pero remarcó explícitamente: “No quiero nombrarla”. ¿Qué hace una periodista seria? Respeta a su entrevistada. ¿Qué hace una panelista burda? No respeta.

Cuando Latorre vio el video apuntó contra Maru y Majo. Dijo que Majo era una “pelotuda” por no haberla nombrado. Parece absurdo tener que salir a explicarle a una mujer de medios que el entrevistado o entrevistada merecen respeto, es algo que cae de maduro y no necesita aclaración. Bueno, en este caso parece que no se entendió y Majo tuvo que salir a explicarle lo obvio a la “angelita”.

En una historia en su Instagram, Majo dijo: “Maru contó un episodio de su vida y no quiso nombrarla. En ese momento sentí que tenía que respetar a la entrevistada que no quiso nombrar a Yanina Latorre. Me caracterizo por respetar a las personas y hace 20 años que entrevisto todos los días y no me siento ninguna pelotuda, para nada. Es un trabajo mucho más difícil de hacer de lo que parece. Respeto a Yanina también, por supuesto”. Y agradeció la cantidad de mensajes recibidos.

Las palabras sobran cuando las acciones definen a la persona.