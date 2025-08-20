“Para informarte, buscá más”: la campaña nacional para frenar la desinformación en adolescentes

Elnueve.com se unió a la campaña nacional de UNICEF, ATA, ARPA y ADEPA para combatir la desinformación y promover el acceso a información confiable entre niñas, niños y adolescentes.
En un escenario digital donde las noticias falsas y los contenidos engañosos circulan sin freno, UNICEF, ATA, ARPA y ADEPA, lanzó una campaña nacional que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de la desinformación. La iniciativa apunta a fortalecer el pensamiento crítico y promover la confianza en los medios profesionales.
La campaña, presentada bajo el lema “Para informarte, buscá más”, surge como respuesta a un fenómeno que afecta a toda la sociedad, pero que impacta de manera particular en las juventudes, quienes aún están desarrollando herramientas para analizar la información que consumen en redes sociales y plataformas digitales.
La propuesta reúne a la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y UNICEF. Según explicaron sus impulsores, se trata de una alianza inédita en el país que convoca a más de 300 medios de comunicación, entre ellos, elnueve.com.
“El objetivo es claro: frenar la desinformación, brindar información confiable y fortalecer entornos digitales seguros”, señaló Eugenio Sosa Mendoza, presidente de ATA.
El impacto de la desinformación en jóvenes
De acuerdo al estudio Kids Online Argentina 2025, realizado por UNICEF, el 83% de los adolescentes reconoce distinguir contenidos patrocinados, pero solo seis de cada diez confían ciegamente en el primer resultado que arroja un buscador. El dato revela la necesidad de enseñar a verificar las fuentes y no quedarse con lo primero que aparece en internet.
La desinformación no se limita a las llamadas fake news. Incluye información manipulada, descontextualizada, publicidad no identificada y hasta parodias que confunden a las audiencias. Sus efectos pueden ser graves: influir en decisiones de salud, reforzar estereotipos, sostener prejuicios y alimentar discursos de odio.
“Esta campaña es una invitación a buscar información completa y confiable antes de creer o compartir”, explicó Martín Etchevers, presidente de ADEPA.
La iniciativa parte de una metáfora cotidiana: nadie se queda con la primera selfie, pero sí muchos se quedan con la primera información que encuentran en internet. El contraste invita a reflexionar sobre la necesidad de chequear y comparar fuentes antes de compartir una noticia.
“El derecho de chicas y chicos a acceder a información confiable está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño, y los medios tenemos la responsabilidad de garantizarlo”, agregó Martín Berrade, presidente de ARPA.
Recomendaciones para no quedarte con lo primero que encontrás en internet
- No te quedes con el título. Muchos contenidos falsos usan títulos exagerados para generar enojo,
sorpresa o miedo. Si parece demasiado fuerte o increíble, leé la nota completa antes de decidir.
- Leé más que el primer párrafo. Revisá si cita fuentes confiables, si tiene firma o si el medio es
profesional. Cuanto más completo y transparente sea el contenido, más chances hay de que esté
verificado.
- Chequeá la fecha. Una noticia vieja puede ser cierta, pero si circula fuera de contexto puede
confundir. Antes de compartir, fijate cuándo se publicó.
- Verificá la fuente original. Confirmá que lo haya dicho esa persona o que lo haya publicado ese
medio. Cuidado con las imitaciones: entrá al sitio oficial o buscá si aparece en otro medio
confiable.
- Revisá imágenes, videos y audios. Pueden estar editados, recortados o ser antiguos. Incluso
existen deepfakes que imitan caras y voces reales. Hacé la búsqueda inversa o usá herramientas
de verificación si algo te hace dudar.
- Buscá más de una fuente. Si varios medios confiables coinciden, hay fundamentos sólidos para
considerar que la información es cierta. No te quedes con lo primero que te aparece o que te
reenvían.
- No compartas si estás muy enojado. La desinformación se mueve más rápido cuando estamos
enojados o asustados. Si una noticia te provoca bronca o desesperación, esperá y chequeá antes de
compartir.
- Prestá más atención en momentos clave. Durante elecciones, crisis o grandes eventos circula
más desinformación. En esos casos, chequeá más de una vez antes de creer o reenviar algo.
- Tené cuidado con los sesgos. No creas algo solo porque coincide con lo que pensás. Seguí
distintas voces y fuentes confiables para tener una visión más completa.
- Recordá que comentar también es compartir. Un like, un emoji o un comentario ayudan a que
un contenido se difunda. Si no estás seguro de que sea cierto, no reacciones. Y si sabés que es
falso, reportalo.