“Para informarte, buscá más”: la campaña nacional para frenar la desinformación en adolescentes

Elnueve.com se unió a la campaña nacional de UNICEF, ATA, ARPA y ADEPA para combatir la desinformación y promover el acceso a información confiable entre niñas, niños y adolescentes.

En un escenario digital donde las noticias falsas y los contenidos engañosos circulan sin freno, UNICEF, ATA, ARPA y ADEPA, lanzó una campaña nacional que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de la desinformación. La iniciativa apunta a fortalecer el pensamiento crítico y promover la confianza en los medios profesionales.

La campaña, presentada bajo el lema “Para informarte, buscá más”, surge como respuesta a un fenómeno que afecta a toda la sociedad, pero que impacta de manera particular en las juventudes, quienes aún están desarrollando herramientas para analizar la información que consumen en redes sociales y plataformas digitales.

La propuesta reúne a la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y UNICEF. Según explicaron sus impulsores, se trata de una alianza inédita en el país que convoca a más de 300 medios de comunicación, entre ellos, elnueve.com.

“El objetivo es claro: frenar la desinformación, brindar información confiable y fortalecer entornos digitales seguros”, señaló Eugenio Sosa Mendoza, presidente de ATA.

El impacto de la desinformación en jóvenes

De acuerdo al estudio Kids Online Argentina 2025, realizado por UNICEF, el 83% de los adolescentes reconoce distinguir contenidos patrocinados, pero solo seis de cada diez confían ciegamente en el primer resultado que arroja un buscador. El dato revela la necesidad de enseñar a verificar las fuentes y no quedarse con lo primero que aparece en internet.

La desinformación no se limita a las llamadas fake news. Incluye información manipulada, descontextualizada, publicidad no identificada y hasta parodias que confunden a las audiencias. Sus efectos pueden ser graves: influir en decisiones de salud, reforzar estereotipos, sostener prejuicios y alimentar discursos de odio.

“Esta campaña es una invitación a buscar información completa y confiable antes de creer o compartir”, explicó Martín Etchevers, presidente de ADEPA.

La iniciativa parte de una metáfora cotidiana: nadie se queda con la primera selfie, pero sí muchos se quedan con la primera información que encuentran en internet. El contraste invita a reflexionar sobre la necesidad de chequear y comparar fuentes antes de compartir una noticia.

“El derecho de chicas y chicos a acceder a información confiable está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño, y los medios tenemos la responsabilidad de garantizarlo”, agregó Martín Berrade, presidente de ARPA.

Recomendaciones para no quedarte con lo primero que encontrás en internet