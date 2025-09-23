Mundial Sub-20: por dónde podés ver gratis los partidos de Argentina y el debut de la competencia

El Mundial Sub-20 de fútbol comienza este fin de semana y Canal 9 Televida llevará a los hogares mendocinos la transmisión de los encuentros más esperados. La Selección Argentina debutará este domingo frente a Cuba.

El fútbol juvenil vuelve a ser protagonista con el inicio del Mundial Sub-20, que promete reunir a las futuras figuras del deporte internacional. En Mendoza, Canal 9 Televida anunció que transmitirá en vivo todos los partidos de la Selección Argentina, además de la ceremonia y el encuentro inaugural del campeonato.

Los primeros partidos: fechas y horarios del Mundial Sub- 20

La cobertura comenzará este sábado 27 de septiembre, a las 19.30, con el partido inaugural entre Nueva Zelanda y Chile, que incluirá la Ceremonia Inaugural con un despliegue artístico y musical.

El domingo 28, a las 19.45, será el turno de la Selección Argentina, que debutará en el certamen enfrentando a Cuba.

Además, están confirmadas las siguientes transmisiones:

Miércoles 1 de octubre : Argentina vs. Australia (19.45).

: Argentina vs. Australia (19.45). Sábado 4 de octubre: Argentina vs. Italia (19.45).

Mundial Sub 20, desde este sábado a las 19.30 hs, en el 9 Televida, el canal del mundial sub 20