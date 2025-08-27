“Matías pedía ayuda llorando”: testigo de la agresión de patovicas a un adolescente en una fiesta de 18

El hecho ocurrió en un salón de Chacras de Coria durante una fiesta de 18 años. Un joven de 16 años fue golpeado y reducido por dos guardias de seguridad, lo que quedó registrado en video y generó repudio. Los trabajadores fueron imputados por lesiones leves y liberados tras pagar una fianza.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a un joven de 16 años siendo golpeado por personal de seguridad privada en el salón Desert, ubicado en Chacras de Coria, durante una fiesta de 18 años.

En las imágenes se observa cómo el adolescente, identificado como Matías Brizuela, queda tendido en el piso y permanece inmóvil durante varios segundos tras ser reducido violentamente por dos guardias.

El relato de la familia

La madre de Matías sostuvo que su hijo había sido invitado al evento y que asistió junto a tres amigos. Mientras uno de ellos no pudo ingresar, los otros tres sí accedieron al salón. Posteriormente, Matías salió al exterior para acompañar a su amigo y, al advertir que había olvidado su campera y un cargador en el guardarropas, intentó volver a entrar. Según contó la mujer, uno de los guardias lo autorizó, pero otro le negó el paso y allí comenzó la agresión.

La versión de los patovicas, en cambio, fue que el joven había intentado colarse en medio de una avalancha de chicos que buscaban ingresar sin invitación. La madre desmintió esa acusación y aseguró que su hijo contaba con la tarjeta de invitación correspondiente.

Un testigo habló en Cada Tarde

El hecho ocurrió en la entrada del predio, no dentro del salón principal, en un sector de portones por donde ingresan y salen vehículos. Varios asistentes filmaron la situación.

Entre los testigos estuvo Estanislao, hijo del abogado penalista Cristian Vaira Leyton, quien relató que Matías fue golpeado, reducido en el piso y presionado con una rodilla en el cuello mientras pedía ayuda. Según su testimonio, el adolescente se desmayó cerca de 20 segundos y permaneció retenido unos 15 minutos más. El propio Estanislao llamó al 911, ya que nadie había dado aviso a la policía.

En diálogo con el equipo de Cada Tarde declaró que “Matías pedía ayuda llorando”.

Cuando el patrullero llegó, Matías presentaba lesiones en la sien, rodillas y manos. Fue acompañado por sus amigos a realizar la denuncia correspondiente.

La situación judicial

Dos guardias de seguridad fueron imputados por lesiones leves, un delito que prevé penas de un mes a un año de prisión. Para quedar en libertad debieron pagar una fianza de 500 mil pesos cada uno.

El abogado Cristian Vaira Leyton explicó que la investigación podría agravarse en caso de que se compruebe un daño psicológico duradero en la víctima, lo que llevaría la causa a considerarse como lesiones graves. También recordó que, en materia civil, el Código establece la prohibición de malos tratos físicos o psíquicos hacia niños y adolescentes, lo que abre la posibilidad de responsabilidades tanto para los guardias como para la empresa de seguridad y el salón de eventos.

El caso reabrió la discusión sobre el rol de los guardias en eventos con menores de edad. En el video se observa que Matías ya estaba reducido en el suelo cuando uno de los patovicas continuó aplicándole fuerza, situación que fue calificada por especialistas como un uso desmedido de la violencia.

Si bien algunos jóvenes intentaron ingresar sin invitación mediante avalanchas, testigos y familiares recalcan que Matías no formaba parte de esos intentos y que solo buscaba recuperar su pertenencia olvidada.

El estado de salud del joven

Pese a la brutalidad del episodio, Matías Brizuela se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, su familia expresó preocupación por la magnitud de la agresión y exigió que se investigue a fondo.