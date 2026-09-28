La última función del rey: la Selección Argentina vuelve a la cancha y despide a Lionel Messi por El 9 Televida

El esperado reencuentro de la Scaloneta con su público ya tiene fecha y escenario confirmado. La Selección Argentina volverá a jugar a partir de este miércoles 30 de septiembre, desplegando una serie de encuentros internacionales de preparación que modificarán la grilla televisiva local para llevar la emoción del fútbol a cada rincón de Mendoza.

La pasión por los campeones del mundo vuelve a encender la pantalla mendocina de El 9 Televida con una cita que marcará un antes y un después en la historia del fútbol. La Selección Argentina regresará a las canchas el próximo miércoles 30 de septiembre en el inicio de una gira internacional de tres encuentros de preparación. Con transmisiones exclusivas por la pantalla de El 9 Televida, la fiesta albiceleste tendrá su punto máximo el martes 6 de octubre, cuando Lionel Messi dispute su partido de despedida con la camiseta nacional.

La gira de la Albiceleste se vivirá paso a paso a través de la pantalla de El 9 Televida, el canal que acompañará al equipo nacional en tres jornadas consecutivas a puro ritmo, tribuna y emoción.

Camino a la historia: Córdoba, Buenos Aires y la cita final

El puntapié inicial de este recorrido tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde la Scaloneta se medirá ante el seleccionado de Bolivia este miércoles 30 de septiembre.

Tras el debut en suelo cordobés, la delegación argentina se trasladará a la capital para reencontrarse con su gente en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, escenario donde chocará contra Burkina Faso el sábado 3 de octubre.

El “último baile” del Capitán: el adiós a Lionel Messi

El momento más trascendental y emotivo de la gira llegará el martes 6 de octubre, cuando la Argentina enfrente a Benín en una noche cargada de historia y recuerdos inolvidables. La jornada marcará de manera oficial la despedida de Lionel Messi vistiendo la camiseta albiceleste.

Tras más de dos décadas de magia, récords, trofeos y la ansiada consagración mundial, el capitán argentino tendrá su merecido tributo en cancha en lo que promete ser un “último baile” a estadio lleno. Una serie de noches mágicas e imperdibles para disfrutar en familia y celebrar la trayectoria del máximo referente del deporte mundial.

Seguí toda la cobertura previa, las transmisiones en vivo y las repercusiones de la gira de la Selección en elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.