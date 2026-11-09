La emotiva anécdota de Fernando Jara al recordar al periodista Felipe Acevedo: “fue el primero que me hizo una entrevista”

La muerte del periodista Felipe Acevedo generó una profunda tristeza entre quienes compartieron con él años de trabajo en los medios de comunicación de Mendoza. Este lunes, sus compañeros de Canal 9 Televida lo recordaron con palabras de cariño y destacaron su compromiso con el periodismo, su honestidad intelectual y, sobre todo, su calidad humana.

Entre los testimonios hubo uno especialmente emotivo: el de Fernando Jara, quien recordó una anécdota de sus primeros años en el canal y el gesto de Acevedo que quedó grabado en su memoria.

“Para mí también lo siento mucho porque fue el primero de los periodistas que me hizo una entrevista”, contó el meteorólogo al recordar cómo conoció al histórico comunicador.

Jara explicó que había llegado al aeropuerto alrededor de 2002 o 2003, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en el pronóstico del tiempo. Fue allí donde Felipe, que siempre estaba atento a encontrar una noticia o una historia para contar, se acercó y le propuso hacer una entrevista.

“Yo estaba re nervioso. Era nuevo en el pronóstico, pero fue el primero, el primero que me dio la nota, que me hizo una nota”, recordó.

Sin embargo, hubo una frase de Acevedo que Fernando todavía conserva en su memoria. Después de aquella primera entrevista, el periodista le explicó una particular regla que utilizaba para evaluar cómo había salido una persona frente a las cámaras.

“Me dijo: ‘Si salís al mediodía, porque esto es en directo, pero si salís al mediodía, saliste bien’”, relató Jara entre recuerdos.

La referencia tenía que ver con la dinámica de los móviles televisivos: si la persona lograba desenvolverse bien en una primera salida al aire por la mañana, volvía a aparecer en el noticiero del mediodía. Una anécdota sencilla que reflejó la manera en que Felipe acompañaba a quienes recién comenzaban y les daba sus primeras oportunidades.

Al cerrar su recuerdo, Fernando envió un saludo especial a la familia del periodista y expresó el cariño que sentía por él.

El recuerdo de un periodista que dejó huella en Mendoza

Durante el homenaje, sus compañeros también repasaron la extensa trayectoria de Felipe Acevedo, quien trabajó en diarios, radios y televisión, y durante muchos años formó parte de Canal 9 Televida.

Recordaron especialmente sus coberturas en el aeropuerto, donde se destacaba por su capacidad para encontrar personajes y conseguir entrevistas con artistas, políticos, legisladores y distintas personalidades que pasaban por Mendoza.

Quienes trabajaron con él lo describieron como un periodista muy informado, con una amplia cultura y una mirada especial para detectar historias. También resaltaron su respeto por todas las personas, sin importar su experiencia o trayectoria.

Felipe se jubiló a los 65 años, pero siguió vinculado al periodismo porque era una actividad que disfrutaba profundamente. Falleció a los 79 años.

En el recuerdo de sus compañeros quedaron su profesionalismo, su compañerismo y aquellos pequeños gestos que marcaron a quienes compartieron una redacción o una cobertura con él. Para Fernando Jara, uno de esos gestos fue haberle dado su primera entrevista y haberlo ayudado a superar los nervios de sus comienzos frente a una cámara.