Historias con Marca: Oscar David la empresa mendocina que crece con raíces, valores y visión de futuro

En una nueva emisión de Historias con Marca, el ciclo de El Nueve Streams que pone en primer plano a empresas que dejaron huella en Mendoza, la periodista Elena Alonso entrevistó a Oscar David y Rubén David, referentes de una de las compañías familiares más reconocidas del sector de distribución de alimentos y del rubro mayorista en la provincia.

Durante la charla, los empresarios repasaron el origen de la firma, su evolución a lo largo de más de cinco décadas y los desafíos actuales en un contexto económico cambiante, marcado por nuevas reglas de consumo, mayor competencia y la necesidad de profesionalización constante.

Rubén David destacó la importancia de adaptarse a una Argentina diferente y a un mundo cada vez más integrado, donde las empresas deben modernizarse, incorporar nuevas generaciones y profesionalizar su gestión. “Pasamos de ser una empresa familiar a una empresa con estructura, con otra cabeza y con una mirada más moderna, sin perder los valores con los que arrancamos”, explicó.

Por su parte, Oscar David hizo foco en los pilares que sostuvieron el crecimiento de la empresa: el buen nombre, la honestidad comercial y el cuidado del cliente y del proveedor. “Nunca cambiamos la razón social porque siempre tratamos de hacer las cosas bien. Ser buenos pagadores, cumplir y tener mercadería disponible fue clave para atravesar todas las etapas de la Argentina”, señaló.

El fundador también recordó los comienzos, cuando dejó su trabajo en relación de dependencia para salir a repartir con una camioneta, en un momento personal clave. “Muchos ven el resultado, pero no todo el camino. Esto se construye con años de trabajo, sacrificio y constancia”, remarcó, dejando un mensaje directo para los jóvenes emprendedores.

La importancia del Capital Humano

Otro eje central de la entrevista fue el rol del capital humano. Rubén explicó que hoy la empresa vende servicios y que eso exige colaboradores comprometidos, con vocación y ganas de crecer. Actualmente, más de 500 familias dependen directa o indirectamente de Oscar David, una responsabilidad que, según coincidieron, obliga a tomar decisiones con una fuerte conciencia social.

En ese sentido, destacaron la importancia de la atención al cliente en un escenario de mayor estabilidad de precios, donde el consumidor ya no compra por urgencia sino por elección. “Hoy el servicio es fundamental. El cliente tiene el poder y hay que estar a la altura”, afirmó Rubén.

La conversación también abordó la continuidad generacional. La segunda y tercera generación ya están involucradas en la empresa, aprendiendo desde la base, especialmente en la atención al público. “Es un orgullo ver a los hijos y nietos trabajando, entendiendo el esfuerzo que hay detrás de cada sueldo”, expresó Oscar.

Otros proyectos gastronómicos y turísticos

Además del mayorista, la familia David diversificó sus inversiones en otros rubros: la panadería Virgen del Valle, que está próxima a cumplir 40 años; nuevos puntos de venta; proyectos gastronómicos y desarrollos turísticos en Agrelo, entre ellos Casa David, que incluirá un hotel de nivel internacional en alianza con una cadena de prestigio.

Sobre el cierre, Oscar dejó un consejo claro para quienes sueñan con emprender: “No es fácil. Hay que prepararse, trabajar el doble, comprometerse y entender que al principio se pierde plata. Pero si le ponés corazón, se llega”.

Una historia de trabajo, valores y visión que sigue escribiéndose y que confirma por qué Oscar David es una marca profundamente ligada al crecimiento de Mendoza.