Historias con marca: este martes a las 22 el sexto episodio con la familia Barbera

Esta noche se presenta el sexto capítulo del ciclo multiplataforma de El 9 Televida, Historias con Marca, con la conducción de Elena Alonso. Esta vez, estarán las tres generaciones de la familia Barbera, reconocidos por el restaurant La Marchigiana y otros negocios en Mendoza. Nos compartirán su experiencia y visión. El estreno lo vas a vivir hoy a las 22 y luego vas a poder ver la entrevista On Demand desde ELNUEVE.COM

Este martes a las 22 se lanza el sexto capítulo de Historias con Marca el programa multiplataforma del El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en esta oportunidad tendrá como invitados a Teresa Corradini de Barbera, Fernando Barbera y Joaquín Barbera empresarios reconocidos por el restaurant La Marchigiana y otros importantes negocios en la provincia. Podrás ver el estreno este martes 2 a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.

La familia Barbera compartirá como fue la transformación de llegar a la Argentina con lo puesto y levantar un restaurante que marcó a generaciones de mendocinos y que hoy lidera un grupo empresario con más de 300 empleados.

En Historias con Marca, Teresa, Fernando y Joaquín Barbera repasan siete décadas de esfuerzo, valores, profesionalización y visión de futuro, con una mirada optimista sobre el rol del empresariado, la diversificación de negocios y el compromiso con el país. Una entrevista íntima que combina memoria, gestión y propósito.