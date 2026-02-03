Historias con marca: este martes a las 22 el sexto episodio con la familia Barbera

Esta noche se presenta el sexto capítulo del ciclo multiplataforma de El 9 Televida, Historias con Marca, con la conducción de Elena Alonso. Esta vez, estarán las tres generaciones de la familia Barbera, reconocidos por el restaurant La Marchigiana y otros negocios en Mendoza. Nos compartirán su experiencia y visión. El estreno lo vas a vivir hoy a las 22 y luego vas a poder ver la entrevista On Demand desde ELNUEVE.COM
Este martes a las 22 se lanza el sexto capítulo de Historias con Marca el programa multiplataforma del El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en esta oportunidad tendrá como invitados a Teresa Corradini de Barbera, Fernando Barbera y Joaquín Barbera empresarios reconocidos por el restaurant La Marchigiana y otros importantes negocios en la provincia. Podrás ver el estreno este martes 2 a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.
La familia Barbera compartirá como fue la transformación de llegar a la Argentina con lo puesto y levantar un restaurante que marcó a generaciones de mendocinos y que hoy lidera un grupo empresario con más de 300 empleados.
En Historias con Marca, Teresa, Fernando y Joaquín Barbera repasan siete décadas de esfuerzo, valores, profesionalización y visión de futuro, con una mirada optimista sobre el rol del empresariado, la diversificación de negocios y el compromiso con el país. Una entrevista íntima que combina memoria, gestión y propósito.
Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza
A lo largo de diez episodios, en Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.
Cada entrega recorre los orígenes de la marca, los obstáculos superados y el legado que se transmite de generación en generación. Las anécdotas en primera persona aportan enseñanzas para otros emprendedores y el cierre deja siempre un mensaje inspirador: seguir adelante, no bajar los brazos.
Un contenido multiplataforma
El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.
Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia