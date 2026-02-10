Historias con Marca: este martes a las 22 el séptimo capítulo con Oscar y Rubén David

Esta noche se presenta el séptimo capítulo del ciclo multiplataforma de El 9 Televida, Historias con Marca, con la conducción de Elena Alonso. Esta vez, estarán los responsables de uno de los mayoristas más importantes de la provincia, Oscar y Rubén David. Nos compartirán su experiencia y visión. El estreno lo vas a vivir hoy a las 22 y luego vas a poder ver la entrevista On Demand desde ELNUEVE.COM
Este martes a las 22 se lanza el séptimo capítulo de Historias con Marca el programa multiplataforma del El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en esta oportunidad tendrá como invitados a Oscar y Rubén David empresarios reconocidos por el mayorista Oscar David y otros importantes negocios en la provincia. Podrás ver el estreno este martes 10 a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.
Los David compartirán su experiencia como referentes en la industria del alimento, compartirán su historia y su visión de futuro.
Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza
A lo largo de diez episodios, en Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.
Un contenido multiplataforma
El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.
Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia