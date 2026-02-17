Historias con marca: este martes a las 22 el octavo capítulo con Leonardo y Joaquín Andreu

Esta noche se presenta el octavo capítulo del ciclo multiplataforma de El 9 Televida, Historias con Marca, con la conducción de Elena Alonso. Esta vez, estarán los responsables de una de las empresas de transporte más importantes de la provincia, Leonardo y Joaquín Andreu quienes compartirán su trayectoria y visión. El estreno lo vas a vivir hoy a las 22 y luego vas a poder ver la entrevista On Demand desde ELNUEVE.COM

Leonardo y Joaquín Andreu pasaron por Historias con Marca, por El Nueve Streams, y repasaron la evolución de la empresa familiar que nació con un camión en los años 60 y hoy lidera el polo logístico más importante del oeste argentino. Hablaron de crisis, expansión a Chile, profesionalización y del valor que guía al grupo: cumplir la palabra. Una historia de esfuerzo, visión estratégica y compromiso con el desarrollo de Mendoza.

Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza