Historias con marca: esta noche a las 22 el quinto episodio con Sebastián Halpern

Este lunes a las 22 se lanza el quinto capítulo de Historias con Marca el programa multiplataforma del El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en esta oportunidad tendrá como invitado al empresario Sebastián Halpern, responsable de una empresa de insumos para la conducción, control y filtrado del agua la cual supo adaptarse y crecer en la provincia. Podrás ver el estreno este lunes 22 a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.
Este nuevo ciclo audiovisual multiplataforma promete mostrar la esencia de los principales líderes empresariales de la región. La serie invita a descubrir trayectorias personales y profesionales que van más allá de los números y los balances. En este quinto episodio habrá una charla imperdible con este empresario que trabaja en una materia muy importante para la provincia como es la conducción y aprovechamiento del agua.
En la charla con Elena, Sebastián señala que “el tema energético es uno de los grandes problemas de los empresarios”.
Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza
A lo largo de diez episodios, en Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.
Cada entrega recorre los orígenes de la marca, los obstáculos superados y el legado que se transmite de generación en generación. Las anécdotas en primera persona aportan enseñanzas para otros emprendedores y el cierre deja siempre un mensaje inspirador: seguir adelante, no bajar los brazos.
Un contenido multiplataforma
El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.
Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia