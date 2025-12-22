Historias con marca: esta noche a las 22 el quinto episodio con Sebastián Halpern

Este lunes llega el quinto capítulo del ciclo multiplataforma de El 9 Televida, Historias con Marca, con la conducción de Elena Alonso. En esta oportunidad estará Sebastián Halpern quien relatará como creció su empresa de insumos para la conducción, control y filtrado del agua en la provincia. El estreno lo vas a vivir hoy a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM

Este lunes a las 22 se lanza el quinto capítulo de Historias con Marca el programa multiplataforma del El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en esta oportunidad tendrá como invitado al empresario Sebastián Halpern, responsable de una empresa de insumos para la conducción, control y filtrado del agua la cual supo adaptarse y crecer en la provincia. Podrás ver el estreno este lunes 22 a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.

Este nuevo ciclo audiovisual multiplataforma promete mostrar la esencia de los principales líderes empresariales de la región. La serie invita a descubrir trayectorias personales y profesionales que van más allá de los números y los balances. En este quinto episodio habrá una charla imperdible con este empresario que trabaja en una materia muy importante para la provincia como es la conducción y aprovechamiento del agua.

Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza

A lo largo de diez episodios, en Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.

Un contenido multiplataforma

El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.

Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia

 

