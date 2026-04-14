Historias con marca: esta noche a las 22 con la distribuidora Grupo Panella

Este martes a las 22 llega la nueva temporada de Historias con Marca el programa de El Nueve Streams con emprendedores y referentes de la economía de Mendoza. Esta vez será el turno de Diego Panella y Pablo Ferlaza de la distribuidora Grupo Panella quienes compartirán como se acomodan a la realidad del país y donde ver las oportunidades para favorecer a la expansión.
Este martes a las 22 viene un nuevo capítulo de Historias con Marca el programa multiplataforma del El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en esta oportunidad tendrá como invitados a Diego Panella y Pablo Ferlaza, los empresarios detrás de la reconocida distribuidora Grupo Panella. Podrás ver el estreno este martes 14 de abril a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.
Diego Panella y Pablo Ferlaza compartieron cómo fueron adaptándose a cada crisis del país y como lograron expandirse con capitales propios. Además de tener como principio general llegar al cliente. Los desafíos que se aproximan en esta economía cambiante es otro de los puntos interesantes de este programa.
Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza
En Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.
Un contenido multiplataforma
El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.
Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia