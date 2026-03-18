Historias con Marca: el camino emprendedor detrás de Café Bastante “de la pasión al crecimiento”

En un nuevo episodio de Historias con Marca, el ciclo conducido por Elena Alonso en El Nueve Streams, Matías Szymanski y Macarena Alonso compartieron el recorrido que los llevó a construir un ecosistema de emprendimientos gastronómicos en Mendoza, marcado por el crecimiento constante, la adaptación y el trabajo en equipo.

La charla dejó ver no solo el detrás de escena de marcas como Café Bastante, White Shark Coffee, La Social o Modesto, sino también la dinámica de una pareja que decidió apostar al emprendedurismo en un contexto económico desafiante.

De caminos opuestos a un proyecto en común

Mientras que Matías siempre tuvo claro que quería emprender, Macarena siguió inicialmente un camino más tradicional: estudió Psicología y creció en una familia vinculada a la gastronomía. Su historia está profundamente ligada al histórico Café Jockey Club, fundado por su bisabuelo y considerado uno de los más antiguos de Mendoza.

El punto de inflexión llegó durante la pandemia. Allí, ambos comenzaron a trabajar juntos y dieron origen a White Shark Coffee, el primer proyecto compartido que marcó el inicio de una expansión que no se detendría.

Crecer sin plan… y aprender en el camino

Lo que comenzó como pequeños emprendimientos fue creciendo casi de manera orgánica. “Nunca elegí tal dimensión”, reconoció Matías, quien explicó que el crecimiento llegó a partir de aceptar desafíos y responsabilidades.

Con el tiempo, ese crecimiento los obligó a profesionalizarse. Pasaron de una lógica puramente emprendedora —donde hacían todas las tareas— a una estructura más empresarial, con equipos, procesos y planificación.

En ese proceso, la formación de Macarena en psicología fue clave, especialmente para abordar uno de los mayores desafíos del rubro gastronómico: la gestión del capital humano.

El desafío de liderar equipos

Con más de 100 empleados, la pareja remarcó la importancia de construir equipos sólidos y alineados en valores. La alta rotación, típica del sector, los llevó a implementar nuevas estrategias: entrevistas más profundas, seguimiento del clima laboral e incentivos para mejorar la permanencia.

“Vendemos experiencias a través de personas”, sintetizó Matías, al destacar que el factor humano es determinante en el éxito del negocio.

Adaptarse o quedarse atrás

Uno de los ejes más repetidos durante la entrevista fue la necesidad de ser flexibles. Los cambios en el consumo, el contexto económico y las demandas del cliente los obligaron a modificar ideas originales.

Un ejemplo claro fue Modesto, que nació como una casa de café y terminó reconvirtiéndose en un restaurante con propuesta completa. “El emprendedor tiene que adaptarse permanentemente”, señalaron.

Emprender en Argentina: entre la incertidumbre y la oportunidad

Szymanski y Alonso coincidieron en que emprender en el país implica desafíos adicionales, especialmente por la falta de financiamiento y la inestabilidad económica. Sin embargo, remarcaron que es posible crecer incluso sin grandes recursos iniciales, apoyándose en la confianza, los vínculos y el esfuerzo.

Eso sí, dejaron una advertencia clara: “Hay que tener muchas ganas, porque es un camino hostil”.

Familia, equilibrio y visión a futuro

A pesar del ritmo intenso de trabajo, ambos destacaron la importancia de la familia como sostén. Intentan separar lo laboral de lo personal y priorizar el tiempo con sus hijos, algo que consideran clave para mantener el equilibrio.

En cuanto al futuro, no se fijan metas rígidas. Prefieren avanzar paso a paso, consolidando lo construido y fortaleciendo sus equipos. Más que la expansión, hoy el foco está en la estabilidad y la calidad.

Emprender con sentido

Lejos de centrarse únicamente en el crecimiento económico o la visibilidad de sus marcas, la pareja asegura que su mayor satisfacción pasa por otro lado: generar entornos de trabajo genuinos y coherentes.

“No buscamos ponernos la estrellita. Nos importa más que quienes trabajan con nosotros sientan que lo que mostramos es real”, concluyeron.

La historia de Matías y Macarena refleja el espíritu de muchos emprendedores mendocinos: avanzar pese a la incertidumbre, aprender de los errores y construir, paso a paso, proyectos con identidad propia.