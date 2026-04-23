Grasas animales vs vegetales: el giro polémico en la alimentación

El doctor Jorge Pujol sorprendió al plantear que los almidones de origen vegetal serían los principales responsables del aumento de peso, mientras que las grasas animales podrían consumirse sin temor. Sus declaraciones sobre embutidos, carnes y huevos abren el debate sobre los modos de alimentarse.

En una entrevista reciente con el equipo de Cada Día , el doctor Jorge Pujol expuso un concepto que dejó a más de uno con la boca abierta. Según el médico, especialista en obesidad, “la grasa que nos preocupa es la que sale de la fuente vegetal” que calificó como un cambio de paradigma en la nutrición. Según sus palabras, “se dio vuelta la pirámide alimentaria”, y el verdadero problema estaría en los almidones vegetales que el cuerpo transforma en triglicéridos, responsables de la acumulación de grasa.

El especialista diferenció entre grasas animales y vegetales, asegurando que las primeras no serían las culpables del aumento de peso: “La grasa de origen animal, el cuerpo la ocupa la que necesita. Es igual que la grasa de la leche materna. Lo que necesitamos entra y lo que no, sirve como volumen y saciedad.”

En ese marco, habilitó el consumo de carnes y embutidos como alternativa para quienes buscan adelgazar: “Cuando tenés ganas de adelgazar y tenés mucho hambre, llenate con eso, con fiambres, con carnes, el estofado, con el choricito.” Una afirmación que rompe con las recomendaciones tradicionales de limitar estos productos.

Pujol también reivindicó cortes económicos y populares: “Vamos a levantar la bandera del osobuco y todas las carnes pegadas al hueso, que son muy nutritivas y valiosas. Inclusive tienen condroitín sulfato, útil para recuperar cartílagos y estructura colagenaria.”

Respecto a platos típicos como el guiso de lentejas, sugirió modificar la receta: “Cuando querés no engordar comiendo un guiso de lenteja, tenés que ponerle más cantidad de carne que lenteja, disminuir el volumen de los granos y sumar verduritas.”

El médico también relativizó la demonización de ciertos alimentos: “Antes el huevo estaba recontra endemonizado y ahora podés comerte cinco, diez huevos, lo que vos quieras.” Con esta frase, buscó ejemplificar cómo cambió la mirada sobre productos que antes eran considerados riesgosos.

Finalmente, dejó una sentencia que resume su postura: “Si vas a un asado, lo que hay en la parrilla todo lo podés comer, excepto la provoleta. Si querés adelgazar, evitá el pan y la ensalada rusa.” Con estas declaraciones, Pujol instaló un debate sobre los modos de alimentarse y el rol de las grasas animales frente a los vegetales.

Mirá aquí la nota completa del equipo de Cada Día con el doctor Jorge Pujol: