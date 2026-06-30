Este martes 30 de junio comienza a emitir en El Nueve Streams el nuevo ciclo “El Sol Investiga”

Jorge Hirschbrand y Exequiel Ferreyra analizarán en el streaming los casos policiales y judiciales más resonantes de Mendoza tendrán lugar en este programa.

Este martes 30 de junio, a las 12, comienza a emitir en El Nueve Streams el nuevo ciclo “El Sol Investiga”. Conducido por los periodistas Jorge Hirschbrand y Exequiel Ferreyra, los casos policiales y judiciales más resonantes de Mendoza tendrán lugar en este programa.

La propuesta pondrá el foco en las investigaciones que marcaron la agenda pública, con un abordaje que irá más allá de la noticia del día. Todos los martes a las 12, repasarán el desarrollo de las causas, el trabajo de policías, fiscales y jueces, las pruebas que fueron determinantes y aquellos detalles que muchas veces no llegan a conocerse.

El programa combinará actualidad, investigación y análisis para explicar cómo se construyen los casos criminales más complejos y cuáles fueron las decisiones judiciales que cambiaron el rumbo de los casos.

Con un formato pensado para las plataformas digitales, “El Sol Investiga” apuesta a convertirse en un espacio de referencia para quienes siguen la información policial y judicial.