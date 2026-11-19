Shin Hyun-joon, el actor surcoreano que interpretó a Han Tae-hwa en la exitosa ficción, participó del Mendotaku 2026. Tras su paso por la provincia, compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

La provincia de Mendoza recibió una visita internacional muy especial para los fanáticos de las novelas coreanas. Shin Hyun-joon, uno de los actores recordados por su participación en Escalera al cielo, llegó por primera vez a la Argentina y formó parte del Mendotaku 2026, donde se encontró con seguidores de distintas generaciones.

El artista surcoreano alcanzó gran popularidad por interpretar a Han Tae-hwa en Escalera al cielo (Stairway to Heaven), el exitoso drama estrenado entre 2003 y 2004 que conquistó al público con una historia cargada de romance, conflictos familiares y tragedia.

La novela también tuvo un lugar en la televisión mendocina, ya que se emitió por la pantalla de Canal 9 Televida entre 2016 y 2023, acercando esta historia a los hogares de la provincia.

El mensaje de Shin Hyun-joon tras su visita a Mendoza

Luego de participar del encuentro con sus seguidores, el actor utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir algunas palabras de agradecimiento. En la publicación hizo una mención especial a quienes siguen recordando y queriendo a Han Tae-hwa.

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“Gracias de todo corazón a quienes quieren tanto a Han Tae-hwa”, escribió el artista, quien también reconoció el trabajo de todas las personas que hicieron posible su visita.

“También quiero agradecerles a todos los que laburaron tanto para bancarme y hacer posible este encuentro. ¡Mi equipo fue el mejor!”, agregó.

El mensaje estuvo acompañado por una referencia directa a Mendoza, Argentina, y por etiquetas vinculadas a su fe religiosa.

De esta manera, Shin Hyun-joon cerró su paso por la provincia con un gesto hacia sus seguidores, muchos de los cuales tuvieron la oportunidad de conocer personalmente a uno de los rostros de una ficción que marcó a toda una generación de televidentes.

De qué trataba Escalera al cielo, la novela que conquistó al público

La ficción cuenta la historia de Han Jung-suh y Cha Song-joo, dos jóvenes que se conocen desde chicos y construyen un amor que parece destinado a superar cualquier obstáculo. Sin embargo, sus vidas cambian cuando la familia de Jung-suh atraviesa conflictos y ella comienza a sufrir los maltratos y las manipulaciones de su madrastra.

Un accidente, la pérdida de la memoria y una serie de desencuentros marcarán el destino de los protagonistas. En medio de ese drama aparece Han Tae-hwa, interpretado por Shin Hyun-joon, quien desarrolla un profundo amor por Jung-suh y se convierte en una figura fundamental de la historia.

Con una trama atravesada por el amor, los sacrificios y las segundas oportunidades, Escalera al cielo se convirtió en uno de los dramas coreanos más recordados por el público latinoamericano.