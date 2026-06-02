El Mundial se vive en Canal 9: estos son los partidos que no te podés perder

Canal 9 Televida, El Canal de los Campeones del Mundo, te trae los partidos más esperados del Mundial, incluidos los encuentros de la Selección argentina. Mirá el cronograma completo y preparate para vivir toda la pasión mundialista.

La cuenta regresiva ya empezó y la pasión por el fútbol vuelve a encenderse. El Mundial llega a la pantalla de Canal 9 Televida con una programación especial cargada de emociones, grandes selecciones y, por supuesto, los partidos de la Selección argentina.

Porque si hay un lugar donde se vive el fútbol de verdad, es acá en el canal de los Campeones del Mundo,el que te acompaña con encuentros imperdibles, figuras internacionales y toda la ilusión albiceleste de volver a hacer historia.

Con el recuerdo todavía intacto de la consagración en Qatar y el orgullo de tener a la Scaloneta como vigente campeona del mundo, Argentina vuelve a salir a la cancha con el objetivo de defender la corona y seguir alimentando una historia que ya es leyenda.

Los partidos del Mundial que vas a poder ver en Canal 9 Televida

La pantalla de Canal 9 Televida tendrá una destacada cobertura de la fase inicial con partidos de las principales selecciones y cruces que prometen emociones desde el primer minuto.

Primera semana del Mundial

Jueves 11 de junio – 16:00 : México vs Sudáfrica

: México vs Sudáfrica Viernes 12 de junio – 22:00 : Estados Unidos vs Paraguay

: Estados Unidos vs Paraguay Sábado 13 de junio – 19:00 : Brasil vs Marruecos

: Brasil vs Marruecos Domingo 14 de junio – 17:00 : Países Bajos vs Japón

: Países Bajos vs Japón Domingo 14 de junio – 20:00 : Costa de Marfil vs Ecuador

: Costa de Marfil vs Ecuador Lunes 15 de junio – 19:00: Arabia Saudita vs Uruguay

Los partidos de Argentina en Canal 9 Televida

La gran expectativa estará puesta en la Selección argentina, que buscará comenzar el torneo con paso firme. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan con la experiencia de un plantel consolidado, figuras de primer nivel y el sueño intacto de seguir escribiendo páginas doradas.

Estos serán los encuentros de Argentina que vas a poder ver por Canal 9 Televida:

Martes 16 de junio – 22:00 : Argentina vs Argelia

: Lunes 22 de junio – 14:00 : Argentina vs Austria

: Sábado 27 de junio – 23:00: Jordania vs Argentina

Cada partido será una nueva oportunidad para alentar a la Albiceleste, emocionarse y compartir la pasión con millones de hinchas.

Más partidos imperdibles para seguir de cerca

La agenda mundialista también incluye cruces de alto nivel entre selecciones candidatas y equipos que buscarán dar el golpe:

Miércoles 17 de junio – 17:00 : Inglaterra vs Croacia

: Inglaterra vs Croacia Jueves 18 de junio – 16:00 : Suiza vs Bosnia

: Suiza vs Bosnia Viernes 19 de junio – 19:00 : Escocia vs Marruecos

: Escocia vs Marruecos Sábado 20 de junio – 17:00 : Alemania vs Costa de Marfil

: Alemania vs Costa de Marfil Domingo 21 de junio – 13:00 : España vs Arabia Saudita

: España vs Arabia Saudita Domingo 21 de junio – 19:00 : Uruguay vs Cabo Verde

: Uruguay vs Cabo Verde Martes 23 de junio – 14:00 : Portugal vs Uzbekistán

: Portugal vs Uzbekistán Martes 23 de junio – 17:00 : Inglaterra vs Ghana

: Inglaterra vs Ghana Miércoles 24 de junio – 19:00 : Escocia vs Brasil

: Escocia vs Brasil Jueves 25 de junio – 17:00 : Ecuador vs Alemania

: Ecuador vs Alemania Jueves 25 de junio – 23:00 : Paraguay vs Australia

: Paraguay vs Australia Viernes 26 de junio – 16:00 : Noruega vs Francia

: Noruega vs Francia Viernes 26 de junio – 21:00: Uruguay vs España

El Mundial se vive por Canal 9 Televida

La pelota empieza a rodar y las emociones se multiplican. Goles, sorpresas, figuras internacionales y toda la ilusión argentina tendrán su lugar en la pantalla de Canal 9 Televida, El Canal de los Campeones del Mundo.

Prepará la camiseta, reunite con amigos o familia y viví cada partido como si estuvieras en la tribuna. Porque el Mundial se disfruta mejor cuando lo compartimos juntos.