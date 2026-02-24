El juego ha comenzado: arrancó Gran Hermano Generación Dorada y estos son los 18 famosos que ya están en la casa

Con 18 figuras muy distintas entre sí, la casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas con nombres fuertes y regresos inesperados.

En una gala extensa y cargada de nombres fuertes, la casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas en la pantalla de Telefe con una propuesta distinta: figuras consolidadas, ex participantes, influencers y perfiles mediáticos que prometen una convivencia explosiva en el marco de los 25 años del reality Gran Hermano.

La producción apostó a una mezcla de generaciones, trayectorias y estilos. Desde íconos históricos de la televisión hasta estrellas digitales con millones de seguidores

Uno por uno, quienes son los primeros participantes en entrar

Andrea del Boca, el ingreso más impactante

La primera en cruzar la puerta fue Andrea del Boca. A los 60 años, la actriz marcó uno de los ingresos más comentados en la historia del reality. Con una carrera que comenzó en la infancia y la convirtió en protagonista de telenovelas en Argentina y el exterior, ahora enfrenta un desafío completamente distinto: mostrarse sin personajes y competir.

En su presentación fue directa: se considera competitiva, estratégica y aseguró que va a jugar para ganar.

Emanuel Di Gioia, la revancha pendiente

El segundo golpe fuerte de la noche fue el regreso de Emanuel Di Gioia, quien ya había participado en la edición 2011. Con 41 años y oriundo de San Martín, vuelve con cuentas pendientes y promete un juego diferente al de su primera experiencia. Dueño de un taller de chapa y pintura y entrenador de artes marciales, se define obsesivo con el orden y el control.

Lolo Poggio, apellido con historia

La bailarina e influencer Lolo Poggio llega con un plus: es hermana de Julieta Poggio, finalista de la edición 2022. Con fuerte presencia en redes y experiencia en streaming, buscará construir su propio camino sin quedar atrapada en comparaciones.

Carmiña Masi, perfil sin filtro

Desde Paraguay aterrizó Carmiña Masi, periodista y conductora con personalidad frontal. Se define intensa y reconoce que le gusta incomodar. Su estilo directo anticipa roces y debates dentro de la casa.

Tomy Riguera, el jugador silencioso

El futbolista Tomy Riguera, vinculado a Defensores de Belgrano, combina perfil deportivo y manejo de redes. Sociable y paciente, podría apostar a una estrategia más tranquila en medio de personalidades fuertes.

Pincoya, experiencia en realities

Jennifer Galvarini Torres, conocida como Pincoya, llega desde Chile. Fue finalista de Gran Hermano Chile. Intensa y frontal, no le teme al conflicto.

Brian Sarmiento, show asegurado

Desde Rosario ingresó Brian Sarmiento, ex futbolista con paso por clubes como Estudiantes, Racing y Banfield. Mediático, carismático y amante del espectáculo, promete no pasar desapercibido.

Danelik Galazan, potencia digital

La tucumana Danelik Galazan suma millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Influencer de tiempo completo, ve en el reality una plataforma para impulsar su carrera musical.

Manuel Ibero Durigon, debate asegurado

Desde Zárate ingresó Manuel Ibero Durigon, estudiante de abogacía y figura activa en redes. Asegura que quiere contar su versión de historias del pasado y promete confrontación si es necesario.

Catalina “Titi” Tcherkaski, carisma y temperamento

La influencer Catalina Tcherkaski, conocida como Titi, se define querible pero admite que le gusta discutir. Esa combinación puede convertirla en protagonista.

Yisela Pintos, intensidad uruguaya

Desde Montevideo llegó Yisela Pintos, comediante e influencer. Se reconoce intensa, frontal y emocional. Humor y choques pueden ir de la mano en su juego.

Juani “Car” Caruso, perfil artístico

Actor, cantante y streamer, Juani Caruso participó en la película La sociedad de la nieve. Mediático y amante del show, aseguró que entrar al reality era una cuenta pendiente.

Daniela De Lucía, estrategia mental

Coach, escritora y panelista, Daniela De Lucía confía en que su formación en comunicación y análisis de conducta puede transformarse en ventaja dentro del juego.

Nik Nicolás Sícaro, estrella digital

El influencer y cantante Nicolás Sícaro, conocido como Nik, supera el millón de suscriptores en YouTube. Acostumbrado a desafíos extremos y contenido viral, ahora enfrentará el encierro sin edición.

Divina Gloria, trayectoria y personalidad

Actriz y cantante, Divina Gloria aporta historia y una impronta artística distinta. Supo compartir escena con Alberto Olmedo y llega con un perfil descontracturado y auténtico.

Gabriel Lucero, humor filoso

El creador de contenido Gabriel Lucero, conocido por su proyecto “Gente Rota”, transforma audios reales en animaciones con humor negro. Observador y creativo, puede jugar desde un lugar más analítico.

Jenny Mavinga, historia de resiliencia

Nacida en el Congo y radicada en La Plata, Jenny Mavinga suma un perfil emocional y empático. Madre de dos hijas, promete calidez en medio de la competencia.

Eduardo Carrera, experiencia internacional

Por último, volvió a ingresar Eduardo Carrera, quien ya participó en 2003 y también formó parte de la versión española del formato. Regresa con experiencia previa y apuesta al humor como herramienta.

Con 18 figuras ya dentro de la casa y una mezcla que combina trayectoria, polémica y redes sociales, Gran Hermano: Generación Dorada ya comenzó.