Se viene El Gran Día a la pantalla de El 9 Televida con juegos, premios, la participación de Piñón Fijo y los chicos como protagonistas

El domingo 16 de agosto, desde las 16, Canal 9 Televida celebrará una nueva edición de El Gran Día, una jornada pensada para disfrutar en familia con móviles en vivo, un concurso de talentos infantiles, importantes sorteos y la presencia especial de Piñón Fijo.

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo domingo 16 de agosto, desde las 16, El 9 Televida volverá a celebrar una de las jornadas más esperadas por las familias mendocinas con una nueva edición de El Gran Día, un evento dedicado a festejar la niñez con propuestas para grandes y chicos.

La programación especial contará con móviles en vivo desde distintos puntos de la ciudad y una transmisión desde los estudios de Canal 9 Televida, donde habrá juegos, entretenimiento, sorpresas y muchas historias para compartir durante toda la tarde.

Uno de los momentos más esperados será la participación de Piñón Fijo, quien aportará toda su música, humor y alegría para hacer de esta celebración una verdadera fiesta.

Los chicos serán los protagonistas

Este año, además, los niños tendrán la posibilidad de mostrar su talento en la pantalla del canal a través de un concurso especialmente pensado para ellos.

Para participar, las familias deberán enviar un video de hasta un minuto al WhatsApp 261-300-1600, donde la estrella de la casa baile, cante o muestre alguna habilidad especial. Junto al video deberán indicar el nombre, la edad y la localidad del participante.

La propuesta busca que los más pequeños puedan compartir su magia y convertirse en protagonistas de El Gran Día.

Sorteos y muchos premios

La celebración también incluirá importantes sorteos organizados por elnueve.com y las redes sociales de El 9 Televida, con premios para disfrutar en familia.

Entre los regalos habrá:

Bicicletas de Maxi Bici.

Órdenes de compra en Vaypol.

Órdenes de compra en Romoli.

Kit de festejo de Blow Max.

Juguetes y juegos de mesa de Sifer.

Entradas para el cine.

Y muchas sorpresas más.

Las distintas formas de participar se darán a conocer durante la programación de Canal 9 Televida, a través de sus redes sociales y en elnueve.com.

Con propuestas para toda la familia, premios, diversión y la energía de los más chicos, El Gran Día promete volver a convertirse en una de las celebraciones más especiales del año para compartir juntos una tarde llena de sonrisas.