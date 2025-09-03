El esplendor de Mendoza cubierta de blanco: el nuevo spot de Canal 9 que mezcla asombro y majestuosidad

En este invierno atípico en Mendoza en el que la nieve dijo presente en el llano y sobre todo en la montaña, el canal más visto por los mendocinos decidió regalar en su pantalla una imagen única del esplendor de los paisajes mendocinos cubiertos de blanco.

Este invierno fue atípico en Mendoza. Si bien no fue tan frío como otros años, sí contó con mucha presencia de nieve y sobre todo casi en septiembre donde la presencia de los copos blancos parece ser cuestión de meses anteriores. Esa majestuosidad que impregnan los copos helados en los paisajes mendocinos quedarán guardados en la retina de los mendocinos quienes lo tendrán, además, en sus televisores y en la pantalla que eligen a diario para entretenerse e informarse: Canal 9 Televida.

Es que como canal líder y compañeros de los mendocinos nos hicimos eco de la majestuosa que nos rodea y entendimos cómo es la forma de despedir a este invierno: con una serie de spots que muestren lo gloriosa que es esta tierra y porque la defendemos y honramos.

Los paisajes fueron captados por el ojo ilustre de Gustavo Quiroga quien las cedió a Canal 9 Televida para que todo el conjunto pueda dimensionar la belleza de esta tierra. “Soy apasionado de la montaña y del aire libre. Cada vez que recorro esta bella Mendoza, siento que la inmensidad me invita a detenerme, a respirar profundo y a entender lo pequeños y frágiles que somos frente a la naturaleza”. comenta el artista sobre como se inspiró para tomar estas imágenes.

Sobre el proceso creativo, Gutavo señaló: “en cada salida llevo mi dron, no solo para guardar recuerdos, sino para compartir lo que mis ojos contemplan con quienes no pueden estar allí, a través de fotos o videos que luego comparto en redes sociales. Mi deseo es que cada imagen logre transmitir esa emoción, esa mezcla de asombro y humildad que la montaña despierta”.

Y agregó: “la misma montaña que me enseñó a perseverar, a nunca rendirme ante el esfuerzo y a vivir con auténtica pasión. Porque en la montaña, como en la vida, lo importante no es solo llegar a la cima, sino cómo elegimos recorrer el camino”.

Sobre el spot en particular, explicó que captó las imágenes este domingo 31 de agosto cuando los primeros copos de nieve se hacían presentes en el llano. “Eso es lo que nos sucedió el último domingo, que empezamos a vivir desde temprano con ansias. Conociendo la belleza de Potrerillos y con ganas de estar allí, partimos con mate en mano. El corte de las rutas por la nieve y desprendimientos no nos permitió llegar temprano, junto a mi pareja, con quien comparto la misma pasión. Allí nos quedamos, esperando e imaginando lo que había detrás de esas montañas. Y así fue: pudimos llegar y maravillarnos ante un escenario que nunca habíamos contemplado con esa belleza, con el corazón latiendo a mil por presenciar lo que era, para nosotros, la mejor versión de Potrerillos de los últimos años”.

Y para concluir con su trabajo, concluyó: “pudimos plasmar este escenario que ahora compartimos con todos ustedes. Nos une la pasión y el amor por esta bella Mendoza y concluyó a modo de leitmotiv “en la vida misma, hagas lo que hagas, hacelo con pasión”.