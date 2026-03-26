El día que César Banana Pueyrredón auxilió a Coco Gras

El recuerdo salió a la luz y remite a un episodio ocurrido en los años 90, en pleno centro mendocino.
Una historia de fines de los 90 tiene como protagonista a César Banana Pueyrredón, pero no por su música, sino por un gesto fuera del escenario.
El recuerdo lo compartió el locutor de Cada Día, Sergio “Coco” Gras, quien en 1998 había sido el encargado de presentar al artista en una fiesta privada en la conocida Bodega 900. Todo parecía ser una noche normal hasta que, minutos después del show, Coco sufrió un fuerte accidente en pleno centro mendocino. “Minutos después de tu actuación, sufrí un accidente, me chocaron muy fuerte”, relató.
En ese momento, el cantante ya se retiraba del lugar en una combi rumbo al hotel. Sin embargo, al ver lo que había pasado, decidió frenar. “Dijiste ‘paren porque se ha accidentado el pibe que nos presentó’, y te bajaste a preguntarme cómo estaba”, recordó Gras.
El locutor destacó especialmente ese gesto: “No tenías por qué hacerlo, era otro momento y sin embargo te paraste. Siempre rescato eso”.
César Banana Pueyrredón confesó que ese episodio también le había quedado en la memoria. “ Coco me acuerdo de lo que pasó”, respondió.
Además, sumó un dato que conecta esa noche con su entorno más cercano: “Fue el primer show saliendo de Buenos Aires de Marcelo Torres, que hoy es mi mánager. Siempre nos acordamos de eso, de parar para ver cómo estaba el locutor”.
“Es bueno saber que eras vos, que estás bien y que seguís trabajando”, concluyó el cantante entre risas.