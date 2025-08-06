Doná un juguete a cambio de entradas para el cine: sumate a la campaña de la Fundación de Todo Corazón

La Fundación de Todo Corazón lanza una nueva edición de su tradicional campaña solidaria por el Día de la Niñez. Este jueves y viernes, quienes donen juguetes nuevos o en buen estado recibirán entradas para funciones en el cine Tadicor.

En el marco del Día de la Niñez, la Fundación de Todo Corazón vuelve a impulsar una de sus campañas más esperadas por la comunidad mendocina. Durante los días jueves 7 y viernes 8 de agosto, se realizará un canje solidario de juguetes por entradas de cine, en beneficio de distintas organizaciones que trabajan con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.



La iniciativa, que ya es una tradición en Mendoza, invita a todos los mendocinos a acercarse con juguetes nuevos o usados en buen estado para colaborar con esta colecta. A cambio, cada persona podrá recibir hasta cuatro entradas para el cine de Tadicor, ya sea en su sede de Las Heras o San Martín.

Los puntos de recolección estarán ubicados en San Martín y Peatonal Sarmiento, y se podrá concurrir de 10 y las 16 horas, ambos días.

“Buscamos que más chicos puedan tener un regalo en su día, y al mismo tiempo incentivar la solidaridad a través de una propuesta accesible y significativa”, destacó Claudia Molina, presidenta de la Fundación.

¿A qué instituciones se destinarán los juguetes?

Los juguetes recolectados serán entregados a cuatro organizaciones sociales de la provincia que trabajan diariamente con infancia:

Comedor Hijos del Corazón de Jesús , ubicado en El Pastal, Las Heras.

Parroquia San Isidro Labrador , en Rivadavia.

Merendero Pancitas Llenas , de Maipú.

Asociación Comunidad Sanitaria Mendoza, que funciona en kilómetro 11, cerca del control del 200, y brinda apoyo educativo, jardines maternales, talleres y comedor comunitario.

Desde esta última institución agradecieron la convocatoria: “Estos juguetes nos permiten entregar un regalo en el Día de la Niñez, y para nuestros chicos eso significa muchísimo”.