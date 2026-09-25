Domingo de lujo en La Peña de Morfi: una grilla estelar de músicos y una entrevista imperdible con Facundo Arana

El clásico de los domingos se prepara para desplegar una de sus grillas más variadas de la temporada. Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, La Peña de Morfi ofrecerá una tarde a puro entretenimiento, combinando grandes exponentes de la música internacional y nacional, recetas imperdibles y el humor característico que acompaña a la familia para terminar el fin de semana.

La casa de la música vuelve a abrir sus puertas para ofrecer un mediodía repleto de fiesta, cocina y momentos únicos. Este domingo 27 de septiembre Diego Leuco y Carina Zampini estarán al frente de una nueva emisión de La Peña de Morfi por El 9 Televida que combinará la voz histórica del español Dyango, el folclore de Destino San Javier y Los Tekis, el ritmo de Dante Spinetta y Ligia Piro, y una mano a mano exclusivo con el actor y músico Facundo Arana.

El escenario principal recibirá a la mítica figura del romance internacional, el cantante español Dyango, quien desplegará su inigualable repertorio de baladas. El folclore romántico estará representado por el trío Destino San Javier (Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone), mientras que la fiesta andina llegará desde Jujuy con el ritmo de Los Tekis.

La propuesta musical se completará con la presencia de Dante Spinetta, aportando el toque urbano y pop-rock, y la calidez interpretativa de la cantante de jazz y tango Ligia Piro.

Una entrevista especial con Facundo Arana y el equipo de siempre

Uno de los momentos centrales del programa será la visita de Facundo Arana. El actor y músico mantendrá una charla íntima y profunda para recorrer su historia de vida, sus pasiones artísticas y sus grandes hazañas personales.

Como en cada entrega, la propuesta gastronómica estará a cargo de los chefs Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes cocinarán los mejores platos para la mesa dominical. El humor estará garantizado por el trío integrado por Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, mientras que el análisis deportivo llegará de la mano del exfutbolista Claudio “Turco” Husaín con su espacio “Lo del Turco”.

El histórico ciclo creado por Gerardo Rozín continúa consolidándose en su décimo año al aire como el punto de encuentro preferido por los televidentes para disfrutar del último día del fin de semana.