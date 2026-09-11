Día del Maestro: el emotivo homenaje de El 9 Televida a quienes dejan huellas para toda la vida

El Día del Maestro se celebra y se homenajea a quienes enseñan, acompañan e inspiran.

Hay personas que pasan por nuestra vida y dejan una huella para siempre. Algunas nos enseñan una materia, otras nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Y hay quienes, sin saberlo, nos acompañan en los primeros pasos hacia la persona que algún día vamos a ser.

En el Día del Maestro, El 9 Televida les da un emotivo homenaje para todos ellos: para quienes enseñan, acompañan, inspiran y están presentes en esos pequeños momentos que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en grandes recuerdos.

El spot comienza con una imagen que seguramente despertará más de una memoria: un niño, con su delantal y su mochila, caminando por el pasillo de una escuela. Es apenas el comienzo de un camino.

Luego, ese mismo niño está en el aula. Levanta la mano para responder una pregunta. Tal vez parece un gesto pequeño, pero para él significa mucho. Frente a él, su maestra lo mira con complicidad, satisfacción y orgullo. Porque un maestro también está ahí para decirnos, muchas veces sin palabras: “Vos podés”.

Por eso, el homenaje muestra a un profesor universitario acompañando a una estudiante de arquitectura, a una profesora de canto ayudando a un niño a animarse a sacar su voz y a una maestra de primaria entregándole El Principito a una niña de 8 años en el patio de la escuela.

El homenaje reúne además a docentes de distintas generaciones y disciplinas: una maestra de primaria enseñando sobre fotosíntesis, un maestro carpintero transmitiendo su oficio, una profesora de folklore enseñando a sus alumnos a bailar, un profesor de fútbol formando a los más chicos y un docente universitario explicando la teoría del signo de Peirce.

Son maestros distintos, con historias diferentes, pero todos representan lo mismo: la enorme tarea de ayudar a otros a crecer.

Y quizás ahí está la verdadera dimensión de su trabajo. Porque un maestro puede no saber qué será de aquel niño que tuvo delante, de aquella alumna que ayudó, de aquel joven al que le tuvo paciencia. Puede no saber dónde terminarán sus enseñanzas.