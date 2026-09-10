Alerta por el reto viral que circula entre adolescentes: desaparecer de casa durante 48 horas sin avisar

El desafío vuelve a circular en redes sociales y propone que los adolescentes se ausenten de sus casas durante dos días sin avisar a sus familias. Qué advierte Grooming Argentina.

Grooming Argentina volvió a advertir sobre un reto viral que circula entre adolescentes y que propone ausentarse de la casa durante dos días sin avisar a familiares ni dejar información sobre el paradero.

El desafío es conocido como “Desaparecer 48 horas” y no es una tendencia nueva. Ya había circulado en redes sociales en años anteriores y generado advertencias por los riesgos que implica. Ahora, la organización especializada en prevención del grooming volvió a poner el foco sobre esta práctica.

¿En qué consiste el reto “Desaparecer 48 horas”?

La propuesta consiste en que un adolescente se ausente de su casa durante 48 horas sin informar dónde está ni mantener contacto con su familia.

La dinámica apunta a que la ausencia genere preocupación y active una búsqueda. Según las versiones que circularon anteriormente sobre el desafío, la repercusión en redes sociales, la publicación de pedidos para encontrar al adolescente y la llegada del caso a los medios formarían parte del objetivo del reto.

En ese contexto, la familia puede llegar a realizar una denuncia por desaparición sin saber que la ausencia fue voluntaria y que podría estar vinculada con el desafío difundido en redes.

Grooming Argentina remarcó en su advertencia que ausentarse durante 48 horas no es un juego, ya que una persona menor de edad puede quedar expuesta a diferentes situaciones de riesgo durante ese período.

El principal problema no está solamente en la desaparición voluntaria, sino también en lo que puede ocurrir durante esas horas sin contacto con personas de confianza.

Desde Grooming Argentina señalaron que este tipo de situaciones pueden dejar a adolescentes expuestos a distintos peligros. Entre ellos aparecen encuentros con personas desconocidas, situaciones de vulnerabilidad y otros riesgos que pueden agravarse cuando el menor permanece incomunicado.

También existe una preocupación específica vinculada al grooming.

Una persona adulta que haya establecido previamente contacto con un adolescente a través de internet podría utilizar este tipo de desafío como argumento para convencerlo de ausentarse de su casa y encontrarse con ella. Por eso, la organización advierte sobre la importancia de conocer con quiénes interactúan los chicos y chicas en las redes.

Cómo prevenir

Frente a este tipo de retos, la prevención no pasa solamente por controlar qué aplicaciones utilizan los adolescentes. También resulta importante generar espacios de conversación para saber qué contenidos reciben, qué desafíos conocen y con quiénes mantienen contacto.

Hablar sobre los riesgos de las redes sociales sin recurrir únicamente a amenazas o castigos puede facilitar que un adolescente cuente si recibió una propuesta que le genera dudas o incomodidad.

La recomendación es mantener abierto el diálogo y dejar claro que puede pedir ayuda si alguien le propone ausentarse de su casa, encontrarse con una persona que conoció por internet o mantener en secreto una situación.

Ante la ausencia de una persona, no hay que esperar 24 ni 48 horas para realizar la denuncia.

El Gobierno nacional indica que la denuncia debe hacerse de manera inmediata en una comisaría, fiscalía o juzgado. También se puede comunicar el caso a la línea gratuita 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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Es importante aportar una fotografía reciente y la mayor cantidad de información posible: datos personales, teléfono, lugares que frecuenta, cómo estaba vestido cuando fue visto por última vez y cualquier otro dato que pueda ayudar a localizarlo.

La recomendación oficial es actuar rápidamente porque las primeras horas son fundamentales para la búsqueda.