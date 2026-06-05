Canal 9 Televida homenajea al Indio Solari con dos producciones especiales este sábado

Canal 9 Televida emitirá este sábado un homenaje especial al Indio Solari con dos producciones propias: un documental sobre su primera visita a Mendoza y una docuficción inspirada en el legado cultural de Los Redondos.

“No servimos para tristes despedidas”. Con esa frase cargada de emoción y espíritu ricotero, Canal 9 Televida prepara un homenaje especial a una de las figuras más emblemáticas del rock nacional: el Indio Solari.

Este sábado, desde las 17, la pantalla del 9 emitirá dos producciones propias dedicadas al universo del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con historias, recuerdos y reflexiones sobre el impacto cultural de un artista que marcó generaciones enteras.

La propuesta comenzará a las 17:00 con “No lo soñé, vino el Indio”, un documental centrado en la primera visita del Indio Solari a Mendoza. La producción recorre la previa, el show y todo lo que ocurrió después de aquel acontecimiento que movilizó a miles de fanáticos.

El documental pone el foco en la dimensión social y cultural de aquella llegada histórica, con testimonios de distintos profesionales y protagonistas que analizan el fenómeno ricotero y la huella que dejó el recital en Mendoza.

Luego, a las 18:00, será el turno de “El Fisgón Ciego”, una docuficción inspirada en el legado del Indio Solari y Los Redondos dentro de la cultura popular argentina.

La producción toma como punto de partida la segunda llegada del músico a Mendoza, en el marco de la presentación de Pajaritos, bravos muchachitos, y entrelaza ficción con análisis social. A través de distintos personajes atravesados por las canciones del Indio, la historia explora temáticas que marcaron una época: las redes sociales en tiempos del auge de Twitter, los vínculos amorosos, el duelo, las desigualdades sociales y las transformaciones culturales de la Argentina contemporánea.

Con entrevistas a especialistas y relatos ficcionados de seguidores que encuentran en las letras del Indio una forma de interpretar sus propias vidas, El Fisgón Ciego propone una mirada profunda sobre el fenómeno ricotero y el vínculo emocional de miles de personas con su música.

“Porque el Indio nunca sabrá andar solito allá en la muerte”, anuncia el espíritu del homenaje, que busca volver a encender el fuego ricotero en los corazones de los fanáticos.

Este sábado, desde las 17, Canal 9 Televida ofrecerá una tarde especial para revivir canciones, historias y emociones de un ícono indiscutido del rock argentino.

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Este homenaje de Canal 9 Televida al Indio Solari vas a poder ver este fin de semana: