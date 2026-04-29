Canal 9 Televida homenajea a los trabajadores mendocinos con un emotivo spot por el 1° de mayo

Con una estética simple pero potente, Canal 9 Televida logra reflejar el esfuerzo cotidiano, el compromiso y la dedicación de miles de mendocinos. Las imágenes, acompañadas por un mensaje claro y directo, invitan a reconocer el valor del trabajo en todas sus formas, en una fecha que busca justamente rendir homenaje a quienes con su labor hacen posible el funcionamiento de la sociedad.

El spot se enmarca en las acciones especiales del canal por el 1° de mayo, una jornada cargada de significado que recuerda la importancia de los derechos laborales y la dignidad del trabajo.

A través de esta propuesta, Canal 9 Televida no solo celebra el Día del Trabajador, sino que también pone rostro a historias reales, generando una conexión genuina con la audiencia y reforzando el sentido de pertenencia en la comunidad mendocina.