Canal 9 Televida homenajea a los trabajadores mendocinos con un emotivo spot por el 1° de mayo
DíaDelTrabajador
El canal mendocino presentó una pieza especial por el 1° de mayo con protagonistas reales, destacando el esfuerzo, la dedicación y las historias de trabajadores de la provincia.
En el marco del Día del Trabajador, Canal 9 Televida lanzó un emotivo spot que pone en primer plano a quienes sostienen el día a día de Mendoza: sus trabajadores.
La pieza audiovisual se destaca por una decisión clave: los protagonistas no son actores, sino trabajadores reales de distintos rubros de la provincia. Desde quienes madrugan para abrir un comercio, hasta aquellos que cumplen tareas esenciales en la calle o detrás de escena, el spot construye un relato cercano, auténtico y profundamente humano.
Con una estética simple pero potente, Canal 9 Televida logra reflejar el esfuerzo cotidiano, el compromiso y la dedicación de miles de mendocinos. Las imágenes, acompañadas por un mensaje claro y directo, invitan a reconocer el valor del trabajo en todas sus formas, en una fecha que busca justamente rendir homenaje a quienes con su labor hacen posible el funcionamiento de la sociedad.
El spot se enmarca en las acciones especiales del canal por el 1° de mayo, una jornada cargada de significado que recuerda la importancia de los derechos laborales y la dignidad del trabajo.
A través de esta propuesta, Canal 9 Televida no solo celebra el Día del Trabajador, sino que también pone rostro a historias reales, generando una conexión genuina con la audiencia y reforzando el sentido de pertenencia en la comunidad mendocina.