Belina se despide de Canal 9: “me voy de la mejor manera, con las puertas abiertas y agradecida”

La conductora se despide tras 10 años. La periodista señaló que se va en busca de nuevos desafíos y un crecimiento personal.

Belina Yuffrida cierra un ciclo en Canal 9 Televida después de más de una década de trabajo ininterrumpido. Su recorrido dentro de la empresa marcó distintas etapas de la televisión local, desde la pantalla tradicional hasta el desembarco del streaming con programación diaria.

Su debut profesional fue en diciembre de 2013, cuando comenzó a hacer Replay, el programa donde estuvo hasta 2019 y que se convirtió en su primera escuela de exposición y oficio televisivo. En 2015 dio un paso más y se sumó como notera de Cada Día, lo que la llevó, un año después, a convertirse en panelista del ciclo, rol que sostuvo durante cuatro años.

En 2020 regresó a la pantalla con Qué Buena Tarde, un magazine de fin de semana; y en 2021 condujo No Culpes…, programa que mantuvo su sello de cercanía, humor y espontaneidad. Dos años después, en 2023, se hizo cargo de Choco, el primer streaming de Mendoza con programación diaria, un proyecto que la posicionó en un terreno nuevo, dinámico y completamente digital.

Además de su presencia en cámara, Belina se desempeñó en Canal 9 Televida como coordinadora de contenidos y productora, tanto para televisión como para plataformas digitales, un rol que amplió su perfil profesional y la consolidó dentro del ecosistema de contenidos del canal.

Su salida, según explicó, se dio en un marco de diálogo y acuerdos construidos: “Hace meses que veníamos hablando con la empresa. Y por un tema de crecimiento profesional y personal, donde siento que cumplí muchas funciones y entendí que para mí era un momento de nuevos horizontes. Me voy de la mejor manera, con las puertas abiertas y agradecida por todo y con todos”.

Belina remarcó que este cierre también forma parte de un proceso íntimo: “En lo personal, tengo que terminar con mi transición. Esta empresa me dio la posibilidad de desarrollarme y en todo momento me cuidó y me acompañó. Hoy siento que estoy mucho más armónica para poder salir al mundo”.

A lo largo de estos años, su presencia pública acompañó un recorrido profundo y visible: “En estos años, los cambios fueron evidentes para el público. Me conocieron como Gonzalito, después me quisieron y me respetaron como Goga y finalmente me gané el afecto como Belina”.

En lo profesional, definió este paso como una búsqueda de nuevos horizontes: “Voy en busca de nuevos desafíos para poder seguir enriqueciéndome profesionalmente”.

Belina permanecerá vinculada hasta fin de año, mientras que el último programa de No Culpes… saldrá al aire el 6 de diciembre. Así, se despide de una maravillosa etapa que la formó, la acompañó y la vio transformarse frente y detrás de cámara.