Argentina vs Marruecos: por dónde podés ver gratis y en vivo la final del Mundial Sub 20

Llega la final del Mundial Sub 20 y la expectativa crece para la Selección Argentina, que espera levantar la copa después de 18 años desde la última conquista.

La Selección Argentina Sub 20 se prepara para disputar una nueva final mundialista con la ilusión de volver a levantar la copa después de 18 años. Este domingo 19 de octubre, el equipo dirigido por Diego Placente se enfrentará a Marruecos en la final del Mundial Sub 20, que se juega en Chile. El encuentro se disputará desde las 20 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago y podrá verse gratis y en vivo por la pantalla de Canal 9 Televida, que ofrecerá una transmisión especial desde las 18 con la previa y toda la cobertura. También podrá seguirse online a través de elnueve.com.

La Selección Argentina Sub 20 llega invicta a la gran definición, con un desempeño que la posiciona como la gran favorita del torneo. En total, el conjunto nacional ganó los seis partidos disputados, con 15 goles a favor y apenas 2 en contra.

En la fase de grupos superó a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Luego, en las instancias eliminatorias, goleó 4-0 a Nigeria en octavos de final, venció 2-0 a México en cuartos y eliminó a Colombia (1-0) en semifinales. El máximo goleador del equipo es Alejo Sarco, con cuatro tantos.

Del otro lado estará Marruecos, una de las sorpresas del certamen, que buscará hacer historia y conquistar por primera vez el título mundial juvenil. El conjunto africano llega a la final tras eliminar a Francia por penales en semifinales.

Argentina vs Marruecos: dónde ver el partido de la final del Mundial Sub 20 gratis

El partido decisivo se jugará desde las 20 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago y se podrá ver gratis y en vivo por la pantalla de Canal 9 Televida y podés seguir el minuto a minuto por elnueve.com. La previa exclusiva comenzará a partir de las 19.

El partido por el tercer puesto, entre Colombia y Francia, se jugará el sábado a las 16 en el mismo estadio.