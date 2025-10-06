Amistosos de la Selección Argentina: fechas, horarios y dónde ver gratis los partidos ante Venezuela y Puerto Rico

La Selección Argentina disputará dos amistosos internacionales en octubre frente a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos. Conocé cuándo juegan los Campeones del Mundo rumbo al Mundial.

La Selección Argentina comenzó su preparación en Estados Unidos para una nueva doble fecha FIFA, en la que disputará dos partidos amistosos antes del cierre del año. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, el equipo campeón del mundo enfrentará a Venezuela y Puerto Rico, en encuentros que servirán para ajustar el funcionamiento y probar nuevas variantes de cara al Mundial 2026. Ambos encuentros podrán verse por El 9 Televida.

El primer compromiso será el viernes 10 de octubre frente a Venezuela, desde las 20.45 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13 de octubre, la Albiceleste se medirá con Puerto Rico, a partir de las 19.45 horas, en el Soldier Field de Chicago.

Los amistosos de la Selección Argentina: sedes y transmisión

Los dos partidos forman parte de la cuarta fecha FIFA del año, una ventana internacional que servirá para mantener el ritmo competitivo tras el cierre de las Eliminatorias sudamericanas.

Argentina vs. Venezuela : viernes 10 de octubre, 20.45 hs, en el Hard Rock Stadium (Miami).

Argentina vs. Puerto Rico: lunes 13 de octubre, 19.45 hs, en el Soldier Field (Chicago).

Ambos partidos serán transmitidos por El 9 Televida, que prepara una programación especial con cobertura completa antes y después de los encuentros.

Cuáles son los próximos partidos de la Selección Argentina

Después de los amistosos de octubre, el plantel dirigido por Scaloni cerrará el año con otra doble fecha internacional en noviembre, donde disputará dos encuentros más: uno en Angola, posiblemente frente al seleccionado local, y otro en India, donde podrían enfrentar a Estados Unidos o Qatar, aunque aún resta la confirmación oficial.

De esta manera, la Selección Argentina continúa su calendario 2025 con una serie de partidos que no solo servirán para mantener el ritmo competitivo, sino también para evaluar nuevos talentos y consolidar la base del equipo de cara al desafío más importante: el Mundial 2026.