A las Brasas, Cocinas del Mundo este sábado a las 13.30 en El 9 Televida

Este año mundialista conoceremos las recetas más características de países como Japón, Turquía, Francia, México, España y por supuesto, Argentina.

El sábado 11 de julio a las 13.30 horas, arranca en El 9 Televida la 14° edición del ciclo A las Brasas, Cocinas del Mundo.

A las Brasas, Cocinas del Mundo, llega con todo el sabor de siempre, conducido por Nico Bedorrou junto a su equipo de cocineros profesionales y amigos, Guillermo Palmero, Facundo Cuadrado y Gabriel “Pulpo” Muñoz. Este año mundialista conoceremos las recetas más características de países como Japón, Turquía, Francia, México, España y por supuesto, Argentina.

Cada receta lleva en su adn la idiosincrasia de estos pueblos, pero una vez que estos cocineros las ejecutan se vuelven platos deliciosos posibles de hacer en nuestras cocinas. A las Brasas, Cocinas del Mundo es un recorrido por sabores y recetas que amplían los paladares al encontrarnos con ingredientes y formas de elaboración que varían lo ya conocido.

Desde Los Chacayes, Tunuyán, se prenden una vez más los fuegos que invitan a reunirse en torno a la cocina, algo profundamente argentino y que se verá reflejado como siempre en esta nueva temporada.

“A las Brasas, Cocinas del Mundo”, sábado 11-07 a las 13.30 en El 9 Televida.