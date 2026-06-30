WhatsApp cambia la forma de agregar contactos: qué son los usuarios y como podés reservar un nombre

La aplicación de mensajería comenzó a implementar un sistema de nombres de usuario que permitirá iniciar conversaciones sin compartir el número de teléfono. La función busca reforzar la privacidad y ya puede reservarse en algunos países.

WhatsApp comenzó a desplegar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: los nombres de usuario. Con esta novedad, la aplicación dejará de depender exclusivamente del número de teléfono para identificar a las personas, ofreciendo una alternativa que mejora la privacidad y el control sobre la información personal.

El nuevo sistema permitirá que cada usuario tenga un identificador único, precedido por el símbolo @, similar al que utilizan otras plataformas sociales. Así, para iniciar una conversación ya no será necesario conocer el número telefónico del otro usuario, sino únicamente su nombre de usuario.

Cómo funcionan los nombres de usuario en WhatsApp

El nombre de usuario será un identificador exclusivo e irrepetible, por ejemplo, @ejemplo123. Quien quiera enviar un mensaje o realizar una llamada solo deberá escribir ese identificador, mientras que el número de teléfono permanecerá oculto para quienes no estén entre los contactos guardados.

Esta herramienta representa un importante avance en materia de privacidad, ya que hasta ahora compartir el número de teléfono era un requisito indispensable para comunicarse a través de la plataforma.

Además, WhatsApp permitirá utilizar este nombre de usuario para iniciar sesión y gestionar la cuenta de una manera más sencilla y segura.

Solo habrá un nombre de usuario por cuenta

Cada cuenta podrá registrar un único nombre de usuario. Al igual que ocurre en otras redes sociales, el primero que lo reclame será quien lo conserve.

Esto significa que los nombres más cortos o populares podrían agotarse rápidamente, por lo que muchos usuarios deberán recurrir a combinaciones con letras o números para encontrar una opción disponible.

Cabe aclarar que el nombre de usuario será diferente al nombre visible del perfil. Mientras este último puede repetirse entre distintos usuarios, el identificador con @ será único y servirá para localizar e iniciar nuevos chats.

Cómo reservar un nombre de usuario

WhatsApp está habilitando la posibilidad de reservar nombres de usuario antes del lanzamiento definitivo de la función en todos los países.

Quienes puedan acceder a esta opción podrán bloquear el identificador elegido para que nadie más lo utilice. Una vez que la herramienta esté disponible de forma oficial, recibirán una notificación para comenzar a usarlo.

Hasta ese momento, el nombre reservado permanecerá oculto y no podrá ser utilizado para iniciar conversaciones.

Si el usuario decide cambiarlo o eliminarlo más adelante, el identificador volverá a quedar disponible para que otra persona pueda registrarlo.

Paso a paso para reservar tu nombre de usuario

Para reservar un nombre de usuario en WhatsApp, se deben seguir estos pasos:

Actualizar WhatsApp a la versión más reciente. Ingresar al menú Ajustes. Seleccionar Cuenta y luego Nombre de usuario. Escribir el identificador deseado y reservarlo.

En caso de que el nombre elegido ya esté ocupado, será necesario probar otras variantes hasta encontrar una disponible.