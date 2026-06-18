Videos: momentos de tensión en Times Square tras un presunto tiroteo durante los festejos de los Knicks

Miles de personas se encontraban celebrando en Nueva York cuando una situación confusa generó pánico en pleno corazón de Manhattan. Las autoridades confirmaron un herido y el hecho quedó registrado en numerosos videos que rápidamente se viralizaron.

Una jornada de festejos por el histórico título de los New York Knicks terminó envuelta en tensión en pleno Times Square, uno de los puntos más emblemáticos y concurridos de Estados Unidos. Minutos después de finalizar el desfile de celebración, un violento incidente provocó corridas, alarma entre los presentes y una fuerte presencia policial en la zona.

Las primeras versiones que circularon en redes sociales hablaban de un posible tiroteo en Nueva York, aunque posteriormente las autoridades comenzaron a reconstruir lo ocurrido y brindaron detalles sobre el hecho que dejó al menos una persona herida.

Pánico en Times Square durante los festejos

El episodio se registró cerca del mediodía en el centro de Manhattan, cuando miles de fanáticos todavía permanecían en las calles tras participar de las celebraciones por la consagración de los Knicks.

Videos grabados por turistas, residentes y asistentes al evento mostraron escenas de confusión, personas corriendo y una importante movilización policial en las inmediaciones de Times Square.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en distintas plataformas, alimentando versiones cruzadas sobre lo que estaba ocurriendo en uno de los lugares más visitados del mundo.

🔴Reportan un tiroteo en Times Square, Estados Unidos, tras el desfile de celebración del titulo de los Knicks de New York. Los momentos de pánico se vivieron en la tarde de este 18 de junio en Times Square. Aquí las imágenes de lo sucedido 📹 Más detalles ⬇️… pic.twitter.com/wQo4xDI3FB — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 18, 2026

Qué informaron las autoridades de Nueva York

De acuerdo con los reportes preliminares difundidos por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), una persona resultó herida durante los incidentes registrados en la zona.

Las autoridades también confirmaron la intervención policial en el lugar y señalaron que se realizaron operativos para controlar la situación y evitar nuevos disturbios en medio de la multitud.

Medios locales informaron que el incidente principal habría estado relacionado con una pelea que escaló de manera violenta en medio de las aglomeraciones.

🚨🇺🇸 DISPAROS EN TIMES SQUARE DESPUES DE LOS FESTEJOS DE LOS NEW YORK KNICKS. Ocurrió a solo unos metros del lugar donde las hinchadas estuvieron haciendo sus banderazos desde que empezó el Mundial.pic.twitter.com/cX8ayCBzBA — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 18, 2026

La víctima, un joven de 20 años, sufrió una profunda herida en el cuello provocada por una botella de vidrio rota. Los servicios de emergencia actuaron rápidamente y trasladaron al herido a un centro asistencial cercano, donde fue estabilizado y quedó fuera de peligro.

Segundos más tarde, se escucharon detonaciones que provocan corridas y momentos de pánico entre los presentes. En un primer momento, las autoridades informaron que no se habían registrado heridos por los disparos y que el presunto tirador ya había sido detenido.

Por el momento, la policía continúa recopilando testimonios y material audiovisual para reconstruir con precisión la secuencia.