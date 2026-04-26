Videos: evacuaron a Donald Trump tras un tiroteo en la cena de corresponsales en Washington

El atacante fue reducido por el Servicio Secreto tras un breve tiroteo dentro del hotel. Hay un agente herido y el evento, que reunía a más de dos mil personas, quedó suspendido.

Este sábado 25 de abril se llevó a cabo la tradicional cena de corresponsales en Washington D. C, pero terminó de manera abrupta cuando un hombre armado irrumpió en el hotel donde se desarrollaba el evento.

Según informó la agencia Associated Press, los disparos se registraron cerca del acceso al salón principal, donde se encontraba el presidente Donald Trump. La reacción de los equipos de seguridad fue inmediata.

El atacante fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, oriundo del estado de California. Fue detenido en el lugar tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto. Uno de ellos resultó herido, aunque el impacto fue contenido por su chaleco antibalas y se encuentra fuera de peligro.

El episodio se desarrolló en cuestión de segundos. El sospechoso avanzó por un sector cercano al control de seguridad y comenzó a disparar. La situación generó pánico entre los asistentes: más de dos mil personas estaban presentes y muchas se refugiaron debajo de las mesas al escuchar las detonaciones.

Trump fue evacuado por su custodia y trasladado a una zona segura dentro del edificio. Minutos después, abandonó el lugar y regresó a la Casa Blanca. La cena fue suspendida y deberá ser reprogramada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es el perfil del detenido. Según los primeros datos difundidos, Allen es programador, docente particular y cuenta con una maestría en informática, además de estudios en ingeniería mecánica. Personas de su entorno lo describieron como aplicado y respetuoso, sin antecedentes de violencia conocidos.

Las autoridades sostienen, por ahora, que actuó solo y no lograron establecer con claridad cuál era su objetivo dentro del evento. El acusado permanece bajo custodia y enfrenta cargos por el uso de armas y el ataque a un agente federal.

Desde la Casa Blanca destacaron la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y señalaron que la investigación continúa.